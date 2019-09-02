Cilt gözenekleri nasıl sıkılaşır?

Her ciltte gözenek bulunur. Gözenekler, derimiz ve vücudumuzun nefes almasını sağlar. Fakat bazı gözenekler zamanla yağ ve kirle dolar. Bunun sonucunda da siyah noktalar meydana gelir.

Siyah noktaları temizlemek, vücuttan tamamen gidecekleri anlamına gelmeyecektir. Her temizlikten sonra, tekrar geleceklerini bilmelisiniz. Tamamen yok edilemese de, gözeneklerin küçültülmesiyle, azalmaları mümkündür.

Her banyo ve günlük rutin uygulamalarınızda, gözenek küçültücü bir ürünü mutlaka kullanmalısınız.

Gözenekler nasıl küçülür? Gözenek sıkılaştırıcı maskeler

Malzemeler

3 yemek kaşığı aloe vera jeli

1 tatlı kaşığı limon

1 yemek kaşığı süt

3 tatlı kaşığı un

5-8 damla susam yağı

Öncelikle cildinizi bakım rutinizdeki temizleyici ve arındırıcılarla temizleyin. İçi dolu sivilce ve gözeneklerin tıkalı olduğu siyah noktalar, yeterince verim sağlamayacaktır.

Ardından cildinizi yıkayıp, bir beze sararaak, yüzünüze buz uygulayın.

Buzun cilt üzerindeki etkisi

Bütün malzemeleri blenderdan geçirdikten sonra, cildinize bir fırça yardımıyla sürün.

Kuruduktan sonra cildinizi ılık su ile temizleyin. Temizleme işlemini ovalayarak, yuvarlak hareketler halinde yapmaya özen gösterin.

Gözenek sıkılaştırıcı nemlendirici ile etkiyi 2 kat artırmak mümkün. Fakat elinizde yoksa, maden suyu sürdükten sonra herhangi bir nemlendirici ile, cildinizi nemlendirebilirsiniz.

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