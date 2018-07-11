Cilt bakımında patatesi kullanın

PATATESİN CİLDİNİZE YARARLARI

Patates, mermer gibi bir cilt için kullanıldığında zamanla ciltteki kırışıklıkları yok eder.

Güneş yanığı gibi sorunları gidermek için patates suyu kullanılır.

Cilt lekelerini soğuk patates suyu ile giderebilirsiniz.

Göz çevresindeki morluklar ve koyu halkaları patates maskesi kullanarak giderebilirsiniz.

Şiş olan gözlere ve yorgun gözlere iyi gelmektedir.

Cildi derinlemesine bezler. Kuru cilt ile savaşır.

Patates aynı zamanda cildin tonunu açmaya yarayan şifalı bir bitkidir.

Yaşlanmayı geciktirir ve anti-aging etki yapar.