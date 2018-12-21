Cilt bakımı ile ilgili pratik bilgiler

EN AZ ALTI SAAT UYUYUN

Cilt ve vücut sağlığınız için günde en az altı saat uyumalısınız. Yeterli miktarda uyumak, cilt sağlığınızı olumlu etkileyecektir.

ELMA İŞE YARAR

Cildinizin yağ dengesini düzenlemek için bir adet elmayı rendeleyip bir adet yumurta akıyla iyice karıştırın. Karışımı yüz ve boyun bölgenize yedirerek sürün. 10 dakika bekleyip ılık suyla durulayın. Cildinizin daha sıkı olduğunu ilk denemede göreceksiniz.

SÜTLE GENÇLEŞİN

Süt; cildinizin genç ve pürüzsüz kalmasına yardımcı olur. Sıcak duş sonrası gözenekleri açılan cildinize bakım yapmak için bir parça pamuğu süte batırıp yüz ve boyun bölgenize yedirerek sürün. Beş dakika bekledikten sonra ılık suyla durulayın.

SİYAH ÜZÜMÜ EZİN

İçeriğinde antioksidan maddeler bulunduran siyah üzüm; serbest radikallerle savaşarak cildinizin genç kalmasını sağlar. Siyah üzümü ezip püre haline getirerek maske olarak uygulayabilirsiniz. İçeriden destek için beslenme planınıza kalorisi düşük siyah üzümü dahil edebilirsiniz.

MUZ MASKESİ YAPIN

Kuru ciltler ekstra nemlendirilmeye ihtiyaç duyar. Haftada bir kez uygulayacağınız muz maskesi ile cildinizi nemlendirip pürüzsüz bir görünüme kavuşturabilirsiniz. Bir adet muzu ezip püre haline getirin. İçine bir tatlı kaşığı bal ilave edip karıştırın. Karışımı yüz ve boyun bölgenize uygulayıp 15 dakika bekletin. Ilık suyla durulayın.