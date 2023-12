Cilt bakımı için C vitamini serum yapılışı ve kullanımı: maddeleri neler? Yaparsak başımıza neler gelecek?

C vitamini antioksidan içeriğiyle cilt sağlığında önemli bir rol oynamaktadır. Cildinizin genç ve sağlıklı görünümle kalmasını sağlar. Özellikle çeşitli nedenlerle cilt üzerinde meydana gelen kahverengi lekeler, C vitamini ile tedavi edilmektedir. Bu nedenlerle cilt bakımı için C vitamini serumunu kullanmanız büyük önem taşımaktadır. Yüzlerce liraya kimyasal içerikli serumlara ihtiyacınız artık yok. Evinizde bu serumu kolaylıkla yapabilirsiniz.

Ev Yapımı C Vitamini Serum İçin Gerekli Malzemeler

1 tatlı kaşığı C vitamini tozu

1 tatlı kaşığı içme su

2 tatlı kaşığı aloe vera jeli

Çeyrek çay kaşığı E vitamini yağı

C Vitamini Serum Yapılışı

Küçük bir kasede, C vitamini tozunu ve suyu karıştırın. Toz iyice eriyene kadar çırpın ve daha sonra aloe vera jelini ilave ederek karıştırmaya devam edin. Son olarak C vitamini serum yapılışı için çay kaşığının ucu ile E vitamini yağını, karışıma ilave ederek iyice çırpın.

Koyu renk bir şişenin içine bu karışımı yavaşça boşaltın. 10 gün kadar buzdolabında C vitaminini saklayın. Bu süreçte karışımdaki pH seviyesini fark edeceksiniz. Hazırladığınız bu serum; cildinizi güneşin zararlı etkilerinden korur, kolajen üretimini sağlar, deriye esneklik kazandırır, çatlakların tedavi edilmesine yardımcı olur, güneş lekeleri ve benzeri lekelenmelerin yok olmasında etkilidir. Ayrıca C vitamini serumu göz çevresinde oluşan halkalardan şikayetçi olanlara da önerilmektedir. Cildi nemlendirdiği için göz altı morlukları ve kırışıklıklar için birebirdir.

C Vitamini Serumu Nasıl Kullanılır?

Yatmadan önce makyajınız varsa silin, cildinizi tonikle iyice temizleyin ve yüzünüzü yıkayın. Ardından hazırladığınız ev yapımı C vitamini serumundan az bir miktar sürün. Ardından nemlendirici kreminizi kullanın. Her kullanımdan evvel serum kabını iyice sallayın. Bu serumu gündüz güneş ışınlarına maruz kalacağınız için asla kullanmayın.

Bu serumu gözümün altında kullanabilir miyim?

Evet, bu serum göz çevresini aydınlatmaya yardımcı olacaktır ancak göz çevresine herhangi bir ürünü kullanırken çok dikkatli olun.

C Vitamininin Cilt Bakımı İçin Faydaları Neler?

C vitamini, cilt bakımında süperstar bir yaşlanma karşıtı bileşendir. Yaşlanma karşıtı birçok düzeyde mücadele eder:

Cildi dolgunlaştıran ve kırışıklıkları azaltan kolajeni artırabilir.

Hiperpigmentasyonu ortadan kaldırır (sivilce izleri ve güneş lekeleri gibi kahverengi lekeler)

UV, kirlilik ve doğal yaşlanmadan kaynaklanan serbest radikal hasarına karşı koruyan bir antioksidan görevi görür.

Bunu kim istemez, değil mi? Cildiniz için harika etkileri olan C vitamini serumunu siz de evinizde mutlaka yapın.