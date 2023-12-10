  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Cilt bakımı için C vitamini serum yapılışı ve kullanımı: maddeleri neler? Yaparsak başımıza neler gelecek?
Kadın - Aile

Cilt bakımı için C vitamini serum yapılışı ve kullanımı: maddeleri neler? Yaparsak başımıza neler gelecek?

Yeniakit Publisher
2023-12-10 18:25:00 - 2023-12-10 18:41:29
Cilt bakımı için C vitamini serum yapılışı ve kullanımı: maddeleri neler? Yaparsak başımıza neler gelecek?

C vitamini antioksidan içeriğiyle cilt sağlığında önemli bir rol oynamaktadır. Cildinizin genç ve sağlıklı görünümle kalmasını sağlar. Merak ediliyor. İşte, bu sorunun cevabı...

C vitamini antioksidan içeriğiyle cilt sağlığında önemli bir rol oynamaktadır. Cildinizin genç ve sağlıklı görünümle kalmasını sağlar. Özellikle çeşitli nedenlerle cilt üzerinde meydana gelen kahverengi lekeler, C vitamini ile tedavi edilmektedir. Bu nedenlerle cilt bakımı için C vitamini serumunu kullanmanız büyük önem taşımaktadır. Yüzlerce liraya kimyasal içerikli serumlara ihtiyacınız artık yok. Evinizde bu serumu kolaylıkla yapabilirsiniz.

Ev Yapımı C Vitamini Serum İçin Gerekli Malzemeler

1 tatlı kaşığı C vitamini tozu
1 tatlı kaşığı içme su
2 tatlı kaşığı aloe vera jeli
Çeyrek çay kaşığı E vitamini yağı
C Vitamini Serum Yapılışı

Küçük bir kasede, C vitamini tozunu ve suyu karıştırın. Toz iyice eriyene kadar çırpın ve daha sonra aloe vera jelini ilave ederek karıştırmaya devam edin. Son olarak C vitamini serum yapılışı için çay kaşığının ucu ile E vitamini yağını, karışıma ilave ederek iyice çırpın.

Koyu renk bir şişenin içine bu karışımı yavaşça boşaltın. 10 gün kadar buzdolabında C vitaminini saklayın. Bu süreçte karışımdaki pH seviyesini fark edeceksiniz. Hazırladığınız bu serum; cildinizi güneşin zararlı etkilerinden korur, kolajen üretimini sağlar, deriye esneklik kazandırır, çatlakların tedavi edilmesine yardımcı olur, güneş lekeleri ve benzeri lekelenmelerin yok olmasında etkilidir. Ayrıca C vitamini serumu göz çevresinde oluşan halkalardan şikayetçi olanlara da önerilmektedir. Cildi nemlendirdiği için göz altı morlukları ve kırışıklıklar için birebirdir.

C Vitamini Serumu Nasıl Kullanılır?

Yatmadan önce makyajınız varsa silin, cildinizi tonikle iyice temizleyin ve yüzünüzü yıkayın. Ardından hazırladığınız ev yapımı C vitamini serumundan az bir miktar sürün. Ardından nemlendirici kreminizi kullanın. Her kullanımdan evvel serum kabını iyice sallayın. Bu serumu gündüz güneş ışınlarına maruz kalacağınız için asla kullanmayın.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu serumu gözümün altında kullanabilir miyim?
Evet, bu serum göz çevresini aydınlatmaya yardımcı olacaktır ancak göz çevresine herhangi bir ürünü kullanırken çok dikkatli olun.

C Vitamininin Cilt Bakımı İçin Faydaları Neler?

C vitamini, cilt bakımında süperstar bir yaşlanma karşıtı bileşendir. Yaşlanma karşıtı birçok düzeyde mücadele eder:

Cildi dolgunlaştıran ve kırışıklıkları azaltan kolajeni artırabilir.

Hiperpigmentasyonu ortadan kaldırır (sivilce izleri ve güneş lekeleri gibi kahverengi lekeler)
UV, kirlilik ve doğal yaşlanmadan kaynaklanan serbest radikal hasarına karşı koruyan bir antioksidan görevi görür.

Bunu kim istemez, değil mi? Cildiniz için harika etkileri olan C vitamini serumunu siz de evinizde mutlaka yapın.

Safran bitkisi, görme bozuklukları için en zengin bitki: Roman, Yunan ve Osmanlı zamanında da bunu da yaptılar!
Safran bitkisi, görme bozuklukları için en zengin bitki: Roman, Yunan ve Osmanlı zamanında da bunu da yaptılar!

Kadın - Aile

Safran bitkisi, görme bozuklukları için en zengin bitki: Roman, Yunan ve Osmanlı zamanında da bunu da yaptılar!

Mükemmel espressonun sırrı! Bilim insanları yazdı, böyle paylaştı: Kahve, volkan patlaması gibi gizli silah! Onların sözleri
Mükemmel espressonun sırrı! Bilim insanları yazdı, böyle paylaştı: Kahve, volkan patlaması gibi gizli silah! Onların sözleri

Sağlık

Mükemmel espressonun sırrı! Bilim insanları yazdı, böyle paylaştı: Kahve, volkan patlaması gibi gizli silah! Onların sözleri

Bel fıtığı ve bel ağrısını geçiren incir yöntemi: Kuru incirin arasına koyup yiyin, faydaları olacak! İşte bu kadar
Bel fıtığı ve bel ağrısını geçiren incir yöntemi: Kuru incirin arasına koyup yiyin, faydaları olacak! İşte bu kadar

Kadın - Aile

Bel fıtığı ve bel ağrısını geçiren incir yöntemi: Kuru incirin arasına koyup yiyin, faydaları olacak! İşte bu kadar

3 Malzemeden 5 dakikada ucuz ve sağlıklı hemen yap tatlısı: popüler hale gelen evde kış tatlısını deneyin! Böylesi görülmedi!
3 Malzemeden 5 dakikada ucuz ve sağlıklı hemen yap tatlısı: popüler hale gelen evde kış tatlısını deneyin! Böylesi görülmedi!

Kadın - Aile

3 Malzemeden 5 dakikada ucuz ve sağlıklı hemen yap tatlısı: popüler hale gelen evde kış tatlısını deneyin! Böylesi görülmedi!

Zayıflatan içecek (12 günde 5 kilo): başlamadan hemen önce bakın nasıl ne yapılmalı? Göbek yağlarını için...
Zayıflatan içecek (12 günde 5 kilo): başlamadan hemen önce bakın nasıl ne yapılmalı? Göbek yağlarını için...

Kadın - Aile

Zayıflatan içecek (12 günde 5 kilo): başlamadan hemen önce bakın nasıl ne yapılmalı? Göbek yağlarını için...

Aç karnına pekmeze limon sıkıp yemenin etkisine şaşıracaksınız!
Aç karnına pekmeze limon sıkıp yemenin etkisine şaşıracaksınız!

Kadın - Aile

Aç karnına pekmeze limon sıkıp yemenin etkisine şaşıracaksınız!

Su tatlısı: Klasik tarifleri geride bırakan tarif tam tutuyor! İşte günün tarifi, acayip kolay tatlı!
Su tatlısı: Klasik tarifleri geride bırakan tarif tam tutuyor! İşte günün tarifi, acayip kolay tatlı!

Kadın - Aile

Su tatlısı: Klasik tarifleri geride bırakan tarif tam tutuyor! İşte günün tarifi, acayip kolay tatlı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ne kadını utanıyor ne erkeği hayvanlardan daha aşağılıksınız! Sevda Türküsev Eşiyle yatağa giren Tiktokçuya hak ettiği cevabı verdi
Sosyal Medya

Ne kadını utanıyor ne erkeği hayvanlardan daha aşağılıksınız! Sevda Türküsev Eşiyle yatağa giren Tiktokçuya hak ettiği cevabı verdi

Eşiyle yayın açan adam hediye karşılığında “romantik an” sözü vererek yüzlerce lira para toplamıştı. Birçok konudaki yorumlarıyla tartışmala..
Yeni Yargı Paketi’nde 'İstanbul Sözleşmesi' pozları! Kadınlar artık yalnızca kendi soyadını taşıyabilecek
Gündem

Yeni Yargı Paketi’nde 'İstanbul Sözleşmesi' pozları! Kadınlar artık yalnızca kendi soyadını taşıyabilecek

8. Yargı Paketinin, AK Parti tarafından önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulması bekleniyor. Kısa süre içinde Meclis gündemine gelecek kritik ..
CHP'li Meclis Üyesinden skandal kitap! Karısını bir erkekle aldatan LGBT'li adamı konu aldı!
Siyaset

CHP'li Meclis Üyesinden skandal kitap! Karısını bir erkekle aldatan LGBT'li adamı konu aldı!

CHP’li Beşiktaş Belediyesinde Belediye Meclis Üyesi olan Turan Yel’in kaleme aldığı kitap yok artık dedirtti. Kitapta karısını bir erkekle a..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23