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'Cilo' lakaplı terörist artık yok
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Gündem 'Cilo' lakaplı terörist artık yok
Gündem

'Cilo' lakaplı terörist artık yok

İçişleri Bakanlığı, Eren-5 Operasyonları kapsamında, Mardin'in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda gri kategoride yer alan 'Cilo' kod adlı Süleyman Öztürk' ün etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 14:08:00 -
'Cilo' lakaplı terörist artık yok

İçişleri Bakanlığı, Eren-5 Operasyonları kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, Terör Arananlar listesinde gri kategoride yer alan ‘Cilo’ kod adlı Süleyman Öztürk'ün etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Eren-5 Operasyonları kapsamında, Mardin'in Nusaybin ilçesi Çalıköy Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi. Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 1 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristin, Terör Arananlar listesinde gri kategoride yer alan 'Cilo' kod adlı Süleyman Öztürk olduğu belirlendi.

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