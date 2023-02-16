Çiller bağış miktarını açıklayamadan telefon kapandı! 'Bağış yapmadı' iddiası ortalığa atıldı

Türkiye'nin yüreğinde derin yaralar açan deprem felaketinin ardından tüm TV kanalları yardım için ortak yayında bir araya geldi. Birçok kurum, kişi ve şirket depremzedeler için yardımda bulundu.

Tansu Çiller de yayına katıldı

Yayına eski Başbakan Tansu Çiller'de katıldı. Bir kadın ve anne olarak konuşma yaptığını duyuran Tansu Çiller, "Çıplak eller ile enkazın birçok kazıntısını atan, toprağını kazarak birbirine ulaşması, çözüm üretebilmesi o kadar etkileyici ki büyük bir güç bu birliktelikler. Bizim bunu aşacağımızı düşünüyorum, biliyorum. Bu güç benim umudum oldu umarım milletimin de umudu olacaktır." dedi.

Bağış miktarını açıklayamadan telefon kapandı

Çiller, uzun uzun konuştuktan sonra bağış miktarını açıklayamadan telefon kapandı. Bu durum sosyal medyada kısa süre içinde TT oldu. Birçok kişi Çiller'e yardım yardım yapmadığı için tepki gösterdi.

Nazlı Çelik açıklama yaptı

Yanlış anlama sonrası programın sunucularından Nazlı Çelik duruma açıklık getirdi. Çelik, "Yaptığı meblağı açıklayacağı esnada bağlantı kesilmişti. Söylemek istediği bir kaç cümleyi iletemediğini belirtti. Sayın Çiller bu kampanyaya 1 milyon TL bağışta bulunduğunu açıkladı." ifadelerini kullandı.