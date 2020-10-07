Çilingiroğlu Semih Yalçın'ı FBI ve Amerikan polisiyle tehdit etti

Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, CHP'nin yayın organı Halk Tv'de saygısız açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu'nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan sözleri sonrası sert tepki gösterdi.

Çilingiroğlu'nun Türkiye Tabibler Birliği'ni (TTB) savunup Bahçeli'yi eleştirmesi üzerine Yalçın, Twitter hasabından yaptığı açıklamada, "Uzaktan yiğitlik taslamak kolay tabii… Biz bu konuda gerekeni yapar, saldırgan ve üslup mahrumu dili kökünden koparırız. Ne var ki Çilingiroğlu hayâsızı Okyanus ötesinde, ağababalarının kucağına saklanıyor." dedi.

"Erkeksen ABD'ye gel"

Çilingiroğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kendini bilmez birisi çıkıyor ve dil kesmekle ukala ve küstahça tehdit ediyor. Avukatlarım gereğini yapıyor. Keşke bunu eğer yüreğin tutuyorsa ve erkeksen, gel ABD’de bir dene buradaki avukatlarım, FBI ve Amerikan Polis sana neler yapıyor. Gel." diyerek Yalçın'ı tehdit etti.

Çilingiroğlu çok kısa süre sonra attığı bu tweeti sildi.