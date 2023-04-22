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Gündem Çilingir yardımıyla eve girdiler! Gördükleri manzara dehşete düşürdü
Gündem

Çilingir yardımıyla eve girdiler! Gördükleri manzara dehşete düşürdü

Yeniakit Publisher
2023-04-22 13:47:00 - 2023-04-22 13:48:23
Çilingir yardımıyla eve girdiler! Gördükleri manzara dehşete düşürdü

Samsun'da bir kişi evinin mutfağında doğalgaz borusuna asılı halde ölü bulundu.

Samsun'da bir kişi evinin mutfağında doğalgaz borusuna asılı halde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Oktay Göçe'den (49) haber alamayan yakınları evin kapısını çilingir yardımıyla açıp içeri girdiklerinde Göçe'Yİ mutfakta doğalgaz borusuna iple asılı halde buldular.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Göçe'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Oktay Göçe'nin eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve eşinin çocuklarıyla İstanbul'da olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 
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