Çılgınlar 58 Taraftar Grubu’ndan anlamlı kampanya

Çılgınlar 58 Taraftar Grubu temsilcileri, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı’yı ziyaret etti.

Sivas Valiliği himayesinde yürütülen “Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor” projesi için teşekkürlerini ileten taraftarlar, grup olarak hayata geçirmek istedikleri bazı projeler hakkında da bilgi verdi.

Çılgınlar 58 Taraftar Grubu adına konuşan Yahya Bek, “Sivas’taki bazı okullarımızda şehitlerimiz adına kütüphane oluşturmak istiyoruz. Bunun için bir kitap toplama kampanyası başlatacağız. Sivasspor-Trabzonspor maçında taraftarlarımızın bağışlayacağı kitapları ihtiyaç duyulan okullarımıza ulaştırarak şehitlerimizin adının yaşatılacağı kütüphaneler oluşturmak istiyoruz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Savaşçı ise böylesine anlamlı bir projeyi başlattıkları için Çılgınlar 58 Taraftar Grubu’na teşekkür etti. Savaşçı, kampanyaya gereken desteğin verileceğini söyledi.