Çılgına dönen CHP’lilerde panik! Akşener’in gizli planı ortaya çıktı!

Sabah yazarı Mahmut Övür bugünkü köşe yazısında İYİ Parti ile CHP arasında yaşanan gerilimi köşesine taşıdı.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı konusunda mutabakata varamayan iki parti arasında tansiyon gittikçe yükseliyor. Adeta bir satranç mücadelesine dönen siyasi krizin perde arkasını aralayan Övür, CHP'lilerin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den duydukları rahatsızlığı şöyle aktardı;

"Bir CHP'li şöyle diyor: "Akşener kimi nasıl kullanacağını biliyor. İmamoğlu'na güzellemeler yapmasının nedeni onu aday yapmak değil, İBB'nin müthiş olanaklarını kullanmak. Bugün İBB'yi büyük oranda İyi Parti kadroları yönetiyor. Ayrıca şu çok açık değil mi, merkez sağın tek partisi olmak isteyen biri, kendisi dururken CHP'nin bir belediye başkanını neden cumhurbaşkanı yapmak istesin? Onun altında bir rol üstlenmek ister mi?""

Mahmut Övür "CHP’de Akşener korkusu" başlığını taşıyan yazısında şu ifadeleri kullandı;

"Muhalefet cephesinde açık ara öne çıkan bir parti olmayınca, hem birbirlerine mahkûmlar hem de açık ve şeffaf olmadıkları için birbirlerine güvenmiyorlar.

Bu yüzden de sadece arka planda değil kamuoyu önünde bile bu partiler arasında açık açık adı konmamış bir savaş yaşanıyor.

Hatta bırakın partiler arasını CHP'nin içinde bile derin bir kavga var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mu aday olacak yoksa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu mu?

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu için "Rakip olarak görmüyorum" deme noktasına gelse de onu durduramıyor. Bir yandan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in güzellemeleri, öte yandan İmamoğlu ve ekibinin "hakikat sonrası" yalan siyasetiyle her fırsatı kendi lehine çevirmesi, CHP'lileri deyim yerindeyse çılgına çeviriyor.

Buna kızıyorlar ama daha vahim olanı İBB'nin olanaklarını Akşener'e kullandırması...

Zaten CHP'lilerin büyük çoğunluğu Akşener'in cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçtiğine inanmıyor. İmamoğlu'na güzellemelerini ise samimi bulmuyorlar. Bir CHP'li şöyle diyor:

"Akşener kimi nasıl kullanacağını biliyor. İmamoğlu'na güzellemeler yapmasının nedeni onu aday yapmak değil, İBB'nin müthiş olanaklarını kullanmak. Bugün İBB'yi büyük oranda İyi Parti kadroları yönetiyor. Ayrıca şu çok açık değil mi, merkez sağın tek partisi olmak isteyen biri, kendisi dururken CHP'nin bir belediye başkanını neden cumhurbaşkanı yapmak istesin? Onun altında bir rol üstlenmek ister mi?"

Doğrusu bu tezi, son dönemde CHP-İyi Parti arasında esen sert rüzgârlar da doğruluyor. CHP'lilere göre son düzlüğe girildiğinde tıpkı 2018 seçimlerinde olduğu gibi Akşener, yine ortaya çıkacak ve CHP'ye sırt çevirecek.

İşte bu sürpriz beklentiyi büyük olasılıkla Kılıçdaroğlu da paylaşıyor ki, riske girerek önce "Tezkereye hayır" dedi, sonra da PKK'yla ilişkisi nedeniyle tartışmalı HDP eşbaşkanlarıyla bir araya gelerek görüntü verdi. Bu bir ön alma siyasetiydi. Böylece hem İyi Parti'ye birinci turda HDP'yi yanına alacağı mesajını verdi, hem de İmamoğlu'nun HDP'yle kurduğu gizli ilişkiyi işe yaramaz hale getirdi.

Anlaşılan Kılıçdaroğlu bu kez işi sıkı tutuyor. Ancak karşısında Abdullah Gül oyununu bozan bir Akşener var ve henüz onu ringe çıkmadan elimine edecek bir formül de bulmuş değil. Bu da CHP'lileri korkutuyor."