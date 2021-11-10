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Teknoloji Çılgın uçağın motoru ateşlendi
Teknoloji

Çılgın uçağın motoru ateşlendi

ABD'li Hipersonik uçak şirketi Hermeus, tam ölçekli ilk prototip uçağı Quarterhorse'un motorunu ateşledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 10:03:00 - 2021-11-10 10:16:14

Hipersonik hıza erişebilen uçak ve füze teknolojileri hızla gelişiyor.

ABD'li Hipersonik uçak şirketi Hermeus, tam ölçekli ilk prototip uçağı Quarterhorse'u tanıttı. Şirket uçağın motorunu yapılan etkinlikte ateşledi.

Hipersonik uçak nedir?

Hipersonik, 5 Mach ya da daha yüksek hızlar için kullanılan bir terimdir. 1 Mach yaklaşık 1225 km/sa'tir. 5 mach ve üzeri hızlarda uçmak için tasarlanmış uçaklara hipersonik uçaklar denir.

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