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Ekonomi “Çılgın proje” ile Diyarbakır’a tersine bir göç yaşanacak
Ekonomi

“Çılgın proje” ile Diyarbakır’a tersine bir göç yaşanacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Diyarbakır’ın “çılgın projesi” olarak anılan Silvan Projesi kapsamında inşa edilen ve gövde dolgusu tamamlanan Silvan Barajı alanında incelemelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 13:11:00 -
“Çılgın proje” ile Diyarbakır’a tersine bir göç yaşanacak

Bu projenin Diyarbakır’ın çehresini tamamen değiştirecek bir proje olduğunu vurgulayan Pakdemirli, proje kapsamındaki barajın bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gövde dolgusunun bitmesi dolayısıyla tören düzenleneceğini dile getirdi.

2023’ten önce bitecek

Pakdemirli, Silvan Projesi’nin 18 milyar liralık devasa bir proje olduğunu belirterek, “Bu devasa projeyi inşallah 2023 yılına varmadan tam anlamıyla bitirme ve bölgeyi tam anlamda sulamaya kavuşturma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Bakan Pakdemirli, “Sayın Cumhurbaşkanımız ile yapacağımız programda sadece bu barajla ilgili merasim değil Başlar ve Ergani Barajları ile Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin açılışını yapacağız. Silvan Projesi’nin toplamına baktığımız zaman 8 barajı, sulama tesisleri ve kanalları oluşturan 18 milyarlık mega, devasa bir proje. Bu devasa projeyi de inşallah 2023 yılına varmadan da tam anlamıyla bitirme ve bölgeyi de tam anlamda sulamaya kavuşturma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Helikopterle alanı gezdi

Pakdemirli’ye incelemelerinde, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Oya Eronat, Mehdi Eker ve Ebubekir Bal ile DSİ Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız eşlik etti. Bakan Pakdemirli, helikopterle de alanı gezdi.

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