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Çilekli porsiyonluk pasta tarifi

İşte sizler için hazırladığımız kolay, pratik ve tek porsiyonluk lezzetli bir pasta tarifi...

01 Mayıs 2018 Salı 14:52
Çilekli porsiyonluk pasta tarifi

MALZEMELER:

Bir kase çilek

Bir paket margarin

Bir bardak şeker

2 bardak un

Bir paket kabartma tozu

KREMALI KATMAN İÇİN:

Bir paket krem şanti

Bir paket krema

YAPILIŞI:

1.Aşama 

Kurabiye malzemelerini bir kabın içinde yoğuralım.

2.Aşama

Kurabiyeleri yuvarlak şekiller verelim.

3.Aşama

Oluşan hamurları tepsiye dizelim.

4.Aşama

Çilekleri pişen kurabiyelerin üstüne koyalım.

5.Aşama

Kremalı katmanı da kurabiyelerin aralarına koyarak servis edelim.

Afiyet olsun...

 

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 14:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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