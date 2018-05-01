Çilekli porsiyonluk pasta tarifi
İşte sizler için hazırladığımız kolay, pratik ve tek porsiyonluk lezzetli bir pasta tarifi...01 Mayıs 2018 Salı 14:52
MALZEMELER:
Bir kase çilek
Bir paket margarin
Bir bardak şeker
2 bardak un
Bir paket kabartma tozu
KREMALI KATMAN İÇİN:
Bir paket krem şanti
Bir paket krema
YAPILIŞI:
1.Aşama
Kurabiye malzemelerini bir kabın içinde yoğuralım.
2.Aşama
Kurabiyeleri yuvarlak şekiller verelim.
3.Aşama
Oluşan hamurları tepsiye dizelim.
4.Aşama
Çilekleri pişen kurabiyelerin üstüne koyalım.
5.Aşama
Kremalı katmanı da kurabiyelerin aralarına koyarak servis edelim.
Afiyet olsun...
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