Çilekli pelte tarifi, nasıl yapılır? Kolay pelte tarifi
Hafif tatlı severler bu tatlı tarifine bayılacak. Şimdiden afiyet olsun.
Hafif tatlı severler bu tatlı tarifine bayılacak. Şimdiden afiyet olsun.
Malzemeler
- 3 su bardağı su
- 250 gr çilek
- 3 yemek kaşığı mısır nişastası
- 3 çay bardağı pudra şekeri
- 1 paket şekerli vanilin
- 4 acıbadem kurabiyesi
- 1 çay bardağı file badem
- Küçük acıbadem kurabiyeleri (üzeri için)
Yapılışı
Çilekleri el blenderi ile püre haline getirin. Tencereye su, çilek püresi, pudra şekeri, şekerli vanilin ve mısır nişastasını ekleyip karıştırın. Orta ateşte muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Acıbadem kurabiyeleri birkaç parçaya ayırıp kaselere paylaştırın. Üzerine pelteyi dökün. File badem ve küçük acıbadem kurabiyeleriyle süsleyin.