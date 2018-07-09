Çilekli pasta nasıl yapılır?
Çilekli pasta nasıl yapılır? Çilekli pasta için hangi malzemeleri kullanmak gerekir?09 Temmuz 2018 Pazartesi 22:13
MALZEMELER
3 yumurta
125 g pudra şekeri
125 g elenmiş un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
PASTACI KREMASI İÇİN:
2.5 su bardağı süt
1 çay bardağı toz şeker
1 çorba kaşığı nişasta (Tepeleme)
1 çorba kaşığı un (Tepeleme)
2 yumurtanın sarısı
1 çorba kaşığı tuzsuz tereyağı veya margarin
100 ml krema
1 paket vanilya
100 g beyaz çikolata
ARASI VE ÜZERİ İÇİN:
Bütün çilek ve hazır krokan parçaları
NASIL YAPILIR?
Pandispanya için yumurtaları ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpın. Elenmiş unu, kabartma tozunu ve vanilyayı ekleyin. Spatula ile alttan üste doğru havalandırarak köpüğü söndürmeden karıştırın. Orta boy bir kelepçeli kalıbın tabanını yağlı kağıtla kaplayıp, hamuru kalıbın içine dökün. Fırının alt rafına ısıya dayanıklı, içi su dolu bir kap koyun. Kelepçeli kalıbı da orta rafa yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40-45 dakika pişirin.
Pastacı kreması için tereyağı ve krema dışındaki tüm malzemeyi sos tenceresine alın. Çok kısık ateşte, muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. İndirmeye birkaç dakika kala tereyağını, kremayı ve beyaz çikolatayı ilave edin. İyice karıştırıp pütürsüz bir kıvam elde edince ocaktan alın. Arada bir çırpıp pütürleşmesini önleyerek soğutun.
Pişen pandispanyayı enine ikiye kesin, arasına önce pastacı kremasını sürün, hemen üzerine doğranmış çilekleri ve krokan parçalarını serpin. Üzerine ikinci pandispanya katı yerleştirin. kremadan yayın. Yapraklarıyla birlikte bütün çilekleri de yerleştirip soğutun ve dilimleyerek servis yapın.
Afiyet olsun.
YORUM YAZ