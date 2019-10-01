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Çilekli kalpli kurabiye tarifi

Son zamanların favori lezzeti kalpli kurabiyeleri tadına hayran kalacaksınız. Peki ama çilekli kalpli kurabiye nasıl yapılır? Kırmızı kalpli kurabiye tarifinin malzemeleri nelerdir? İşte çilek dolgulu kurabiye tarifi...

01 Ekim 2019 Salı 13:13
Çilekli kalpli kurabiye tarifi

Son zamanların favori lezzeti kalpli kurabiyeleri tadına hayran kalacaksınız. Peki ama çilekli kalpli kurabiye nasıl yapılır? Kırmızı kalpli kurabiye tarifinin malzemeleri nelerdir? İşte çilek dolgulu kurabiye tarifi...

Hem görüntüsü hem de lezzetiyle insanı mutlu eden bir tarifi sizler için derledik. İçindeki nişasta oranını artırıp, daha hafif ve yumuşak bir kurabiye elde edebilirsiniz. Çünkü nişasta kurabiyeye oldukça güzel bir kıvam kazandırıyor. Dilerseniz un yerine çoğunluğu nişasta ile de yapabilirsiniz.

Nişastalı kurabiye | 15 dakikada hafif ve ağızda dağılan enfes lezzet

Malzemeler

  • 1 yumurta
  • 125 gram margarin veya tereyağ
  • 1 su bardağı pudra şekeri
  • 1 çay bardağı sıvıyağ
  • 1,5 çay bardağı nişasta
  • 1 paket vanilya
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • 2-2 buçuk su bardağı un

Arası için;

  • Çilek ya da kızılcık reçeli

Üzeri için;

  • Pudra şekeri

Rengi kokusu ve şeffaf dokusuyla en özeli: Kızılcık reçeli

Öncelikle oda ısısında olan margarin,sıvıyağ ve yumurta bir kapta çırpın.

Daha sonra pudra şekeri,kabartma tozu,vanilya ve un eklenip yoğurun.

8-10 dakika kadar yoğurulan hamuru tezgaha alın ve merdane yardımıyla inceltin.

Daha sonra kalp şeklinde kurabiye aparatı ile kesin. Bütün kurabiyeleri kalp aparatıyla kestikten sonra yarısının ortasını, daha küçük bir kalp ile çıkarın. 

Kurabiyeleri 170 derecelik fırında çok hafif pembeleşene kadar pişirin. 

Pişen kurabiyelerimizin aralarına soğuduktan sonra çok az olacak şekilde kızılcık ya da çilek reçeli sürün ve açık kalpli kısma da pudara şekeri serpip, üzerine yapıştırın.

Şimdiden afiyet olsun...

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 13:19
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