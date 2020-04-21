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Kadın - Aile

Çilekli jöleli kremalı pasta tarifi | Çilekli jel pasta tarifi ve malzemeleri

Çilek jöleli kremalı pasta, hem lezzetli hemde oldukça basit bir tarif. Farklı lezzet arayan ve yeni bir tarif denemek isteyenler bu pastayı mutlaka denemeli. Klasik bir tiramisu kreması ile jölenin buluşması, aynı zamanda kahve ve çileklerin harmanı, tüm detaylarıyla tatlıya doymanıza sebep olacak. Peki çilekli pasta nasıl yapılır? Çilek jöleli pasta nasıl yapılır? Çilekli pasta kreması nasıl yapılır? Çilek jölesi nasıl yapılır? Jöleli pasta nasıl yapılır? İşte merak edilen Çilekli jel pasta detayları...

2020-04-21 18:45:00 -
Çilekli jöleli kremalı pasta tarifi | Çilekli jel pasta tarifi ve malzemeleri

Çilekli jel pasta nasıl yapılır? Bu pastayı dilediğiniz meyveyle yapabilirsiniz. Aynı zamanda kremasını yapmadan, pratik bir pasta elde etmenizde mümkün.Peki ama jöleli pasta nasıl yapılır? İşte detaylar...

Malzemeler

Taban malzemeleri;

  • 30-40 adet kakaolu veya sade bisküvi
  • 1 kahve fincanı kahve
  • 1 tatlı kaşığı tereyağı

Krema malzemeleri;

  • Yarım su bardağı un
  • yarım su bardağı nişasta
  • 1 su bardağından 2 parmak eksik şeker
  • 1 yumurta sarısı
  • 5 su bardağı süt
  • 1 paket toz vanilya
  • 1 tatlı kaşığı tereyağ
  • 150 gram labne peyniri ya da toz kremşanti

Jöle malzemeleri;

  • 1 paket çilekli jöle (100 gram)
  • 3 su bardağı sıcak su
  • 10-15 adet çilek

Tabanı için; Bisküvileri blenderdan geçirin ve toz haline getirin. Derin bir kaseye bisküvileri alın. Üzerine, yaptığınız bir fincan kadar kahveyi ve tereyağını ilave edin. Karıştırıp bir hamur elde edin. Kelepçeli bir kalıbı yağlı kağıt ile hazırlayın ve tabanına bu hamuru yayın. Bir bardak yardımıyla sıkıştırın ve bastırın. 

Kreması için; Öncelikle süt, un, nişasta, şeker ve yumurta sarısını koyup iyice çırpın. Homojen bir kıvam elde edin ve ocağa alın. Kaynamaya başlayınca tereyağı ve vanilyayı içerisine ekleyip ocaktan alın.

Soğuması için kenara alın. Ara sıra gidip gelip karıştırarak, üzerinin kabuk bağlamadan soğumasını sağlayın. Sıcağı çıktıktan sonra içerisine toz kremşanti veya labne peyniri ilave edip, blenderdan geçirin. Bisküvi tabanının üzerine bu kremayı yayın.

Jöle için; Bir kap içerisinde sıcak su ile jöleyi açın. Kremanın üzerine çilekleri dizin ve jöleyi çileklerin üstüne dökün. Ortalama 3-4 saat kadar dolapta bekletin ve servis edin.

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