Çilekli fit yoğurt tarifi nasıl yapılır? | Yoğurt, muz, çilek, tarçın tarifi

Çilekli Fit Yoğurt Tarifi İçin Malzemeler

3-4 adet yumuşak orta boylu çilek ( Yoğurdun içerisine koyup çilekli yoğurdu bu şekilde elde edeceğiz)

1 adet muz

Badem

Kaju

Kuru üzüm

Üzeri İçin ;

Tarçın + hindistan cevizi

Çilekli Fit Yoğurt Tarifi Nasıl Yapılır?

3-4 adet yumuşak orta boylu çileği dilerseniz çatalla ya da blenderdan geçirip yoğurtla karıştırıyoruz ve çilekli yoğurdumuzu elde ediyoruz. Muz badem, kaju kuru üzüm ile beraber üzerini süslüyoruz. Daha sonra tarçın + hindistan cevizi ekliyoruz. Hem fresh hem de tatlı isteğinizi karşılayacak fit bir kase hazır.

Yoğurt, muz, çilek, tarçın tarifi mi arıyorsunuz? En lezzetli Yoğurt, muz, çilek, tarçın tarifi

Yoğurt, muz, çilek, tarçın

Tarifi

• 1 bardak yoğurt

• 1 adet muz

• 3 adet çilek

• Tarçın

Nasıl yapılır?





Bütün malzemeyi blender’da karıştırın. Homojen olarak karıştıklarından emin olduğunuzda soğuk olarak için. Tok tutan ve metabolizmayı canlandıran ara öğün niteliğinde güçlü ve tatlı bir detoks içeceği. Su dengesini sağlar, vücutta biriken toksin maddelerin atılmasını kolaylaştırır. Tatlı krizleri ve şeker düşmesi (hipoglisemi) ataklarını engeller.



Besin değeri tablosu

Kalsiyum, fosfor, folik asit, riboflavin, A-B-C-E vitaminleri, probiyotik lifler, protein, yağ, potasyum, sodyum, magnezyum, demir, çinko, niasin, bakır.