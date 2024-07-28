Çilek yemenin kalp hastalık riskini azalttığı keşfedildi! Bununla ilgili konuşan uzmanlar uyardı: Uzak durun!

Yeni bir çalışma, günlük çilek tüketiminin kardiyovasküler hastalık riskini önemli ölçüde azaltabileceğini ve bu popüler meyvenin sağlık yararlarını vurguladığını gösteriyor.

En sevilen meyvelerden biri olan çilekler, sadece tadı nedeniyle popüler olmakla kalmıyor, aynı zamanda kalp sağlığını destekleme konusunda da umut vadediyor.

Kardiyovasküler sağlık ve iyileştirilmiş glikoz kontrolüne odaklanan yeni bir çalışma, 30 Haziran’da Chicago’da düzenlenen Amerikan Beslenme Derneği’nin yıllık toplantısı olan Nutrition 2024’te sunuldu.

Araştırma bulguları, çilek meyvesi tüketiminin endotel fonksiyonu ve glikoz kontrolü üzerindeki dozla ilişkili etkilerini araştırmayı, özellikle de kardiyovasküler hastalık (KVD) riski üzerindeki müdahaleye akış aracılı genişleme (FMD) tepkilerinin ilişkisini incelemeyi amaçlamıştır.

Çalışma Ayrıntıları ve Bulgular

Çalışmaya, 20 ila 62 yaşları arasında, vücut kitle indeksi (VKİ) 29,8±4,8 kg/m2 olan 36 kadın ve 32 erkek katılmıştır.

Araştırmacılar, çilek tüketiminin FMD üzerindeki etkilerini ve FMD tepkilerinin KVD riski üzerindeki müdahaleye olan ilişkisini değerlendirdi. FMD yüzde kontrole kıyasla 4 hafta boyunca her gün çilek yemekten önemli ölçüde etkilendi. Bu da sırasıyla daha yüksek ve daha düşük medyana doğru bir doz-cevap olduğunu gösterdi.

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FMD yanıtları ve CVD’de yüzde 2’lik bir artışın azaltılmış CVD riskinin bir göstergesi olarak kullanıldığı tüm müdahaleleri kullanan bir lojistik regresyon modelinde (uyum iyiliği p=0,33), çilek alımının doza bağlı olarak CVD riskini kontrol grubuna kıyasla 8 kat azalttığını ileri sürmüştür. Eksik birincil sonuç verilerinin yüklendiği duyarlılık analizi benzer bulgulara yol açmıştır

Çileğin Besin Değeri

Illinois Teknoloji Enstitüsünden Prof. Dr. Britt Burton-Freeman, “Meyveden fakir bir diyet, kardiyovasküler hastalık ve diyabet için en önemli üç risk faktörü arasındadır.Diyetinize günde bir fincan kadar çilek eklemek, kardiyovasküler sağlığınız üzerinde faydalı etkiler gösterebilir.”

En popüler ve ulaşılabilir meyvelerden biri olan çilek, tüketiciler arasında favori bir lezzettir. 8 çilek porsiyonu (bir fincan) günlük önerilen C vitamini değerini karşılar ve bir dizi başka besin ve faydalı biyoaktif bileşik sağlar. Yıl boyunca mevcut olan çilek, tüketicilere çocuklar ve yetişkinler tarafından sevilen çok yönlü ve kullanışlı bir meyve seçeneği sunar.