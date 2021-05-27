Çilek turşusu nasıl yapılır? Çilek turşusu tarifi
Çilekten turşu olur mu? Sosyal medyada trend haline gelen turşulardan biri de çilek turşusu. Peki, çilek turşusu nasıl yapılır? Çilek turşusu için hangi malzemeler neler? Çilek turşusunun tadı nasıl oluyor?
Son dönemde pek çok meyvenin turşusu yapılmaya başlandı. Sosyal medyada da popüler hale gelen turşulardan biri de çilek turşusu. Son derece leziz ve mayhoş bir tada sahip olan turşuyu hazırlamak ise son derece kolay.
Çilek turşusu tarifi
Malzemeler:
- 1 kilo çilek
- 1,5 bu bardağı balzamik sirke
- Çeyrek su bardağı şeker
- 1 yemek kaşığı koşer tuz
Çilek turşusu nasıl yapılır?
Turşu için sert çilekler seçmeye özen gösterin.
Güzelce yıkayıp, suyunu süzün. Çilekleri ortadan ikiye kesin.
Çilekleri cam kavanoza yerleştirin.
Bir tencereye tuz, şeker. sirke ve bir bardak su koyup kaynamaya bırakın.
Hazırladığınız suyu çileklerin üzerine dökün ve soğumaya bırakın.
Su soğuduğunda kavanozun kapağını kapatın.
Turşuyu serin ve karanlık bir ortamda 5-6 gün beklettikten sonra yiyebilirsiniz.
Afiyet olsun.