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Kadın - Aile Çilek turşusu nasıl yapılır? Çilek turşusu tarifi
Kadın - Aile

Çilek turşusu nasıl yapılır? Çilek turşusu tarifi

Çilekten turşu olur mu? Sosyal medyada trend haline gelen turşulardan biri de çilek turşusu. Peki, çilek turşusu nasıl yapılır? Çilek turşusu için hangi malzemeler neler? Çilek turşusunun tadı nasıl oluyor?

Yeniakit Publisher
2021-05-27 20:31:00 -
Çilek turşusu nasıl yapılır? Çilek turşusu tarifi

Son dönemde pek çok meyvenin turşusu yapılmaya başlandı. Sosyal medyada da popüler hale gelen turşulardan biri de çilek turşusu. Son derece leziz ve mayhoş bir tada sahip olan turşuyu hazırlamak ise son derece kolay.

Çilek turşusu tarifi

Malzemeler:

  • 1 kilo çilek
  • 1,5 bu bardağı balzamik sirke
  • Çeyrek su bardağı şeker
  • 1 yemek kaşığı koşer tuz

Çilek turşusu nasıl yapılır?

Turşu için sert çilekler seçmeye özen gösterin.

Güzelce yıkayıp, suyunu süzün. Çilekleri ortadan ikiye kesin.

Çilekleri cam kavanoza yerleştirin.

Bir tencereye tuz, şeker. sirke ve bir bardak su koyup kaynamaya bırakın.

Hazırladığınız suyu çileklerin üzerine dökün ve soğumaya bırakın.

Su soğuduğunda kavanozun kapağını kapatın.

Turşuyu serin ve karanlık bir ortamda 5-6 gün beklettikten sonra yiyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Taze çilekli puding tarifi | Ev yapımı çilekli puding
Taze çilekli puding tarifi | Ev yapımı çilekli puding

Kadın - Aile

Taze çilekli puding tarifi | Ev yapımı çilekli puding

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