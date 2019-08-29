Çilek reçeli nasıl yapılır? Çilek reçeli malzemeleri

Mis gibi kokusuyla herkesi kendisine hayran bırakan çilek, kahvaltı sofralarını ise reçel olarak şenlendirir. Bu lezzetli reçeli satın almak yerine evinizde son derece basit bir yöntemle hazırlayabilirsiniz. İşte, yaz günlerine veda etmeye hazırlandığımız şu günlerde aklınızı kurcalayan "Çilek reçelli nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı haberimizde gizli. Peki, çilek reçeli için hangi malzemeler gerekli?

Lezzeti dillere destan

Kimi küçük çileklerden kimi ise irilerinden reçel yapmayı tercih eder. Hangi çeşit olursa olsun çilek lezzetiyle kahvaltı sofralarını şenlendirir. İşte, dillere destan çilek reçeli tarifi.

Çilek reçeli nasıl yapılır?

Malzemeler:

1 kilo çilek

4 su bardağı çilek

2 yemek kaşığı limon suyu

İşe çilekleri güzelce yıkayıp, saplarını ayıklayarak başlayın.

Şayet çilekleriniz küçükse kesmenize gerek yok.

Bir tencerenin içerisine bir kat çilek bir kat şeker olacak şekilde tüm malzemeler bitene kadar dizin.

Tencerenin kapağını kapatın ve meyvenin suyunu bırakması için en az 8 saat bekleyin.

8 saatin sonunda çilek reçelini kısık ateşte pişirmeye başlayın.

Ara ara çilekleri karıştırmayı ihmal etmeyin.

Reçel köpürdükçe reçelin köpüğünü kevgirle toplayın.

Reçel kıvam alınca limon suyunu ekleyin ve 5 dakika kaynamasını bekleyin.

Ocağın altını kapatın ve reçelin ılınmasını bekleyin.

Ilınan reçeli kavanozlara boşaltın.

Kapaklarını sıkıca kapattığınız reçelleri serin ve karanlık bir yerde aylarca saklayabilirsiniz.

Afiyet olsun.