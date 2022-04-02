Çilek: C vitamini içerir, ağrıyı dindirir, kan şekerini düşürür! Çilek ne zaman çıkar? Faydaları neler

Çilek meyvesi nedir?

Çilek (Fragaria ananassa), 18. yüzyılda Avrupa'da ortaya çıkmıştır. Kuzey Amerika ve Şili'den gelen iki yaban çileği türünün bir melezidir. Parlak kırmızı, sulu ve tatlı bir meyve olan çilek, içerdiği A ve C vitaminleri ve flavonoidler nedeni ile iyi bir antioksidan kaynağıdır. Peki, çileğin faydaları nelerdir?

Çilek hangi ayın meyvesi?

İlkbaharın heyecanla beklenen meyvesi olan çilek, portakaldan bile daha fazla C vitamini içermektedir. Cildi gençleştirip, yenilediği özelliğiyle bilinen çilek meyvesi, mayıs ayında tezgahlarda yer almaya başlar.

Çilek nerede ve nasıl yetişir?

Akdeniz iklimi yaz mevsimlerinde sıcak ve kurak geçmekle birlikte kış mevsimlerinde ise ılık ve yağışlı geçmektedir. Bu neden ile çilek meyvesinin en fazla yetiştiği bölgeler sırası ile Akdeniz Bölgesi, Ege Bölgesi ile Marmara Bölgesi şeklindedir. Ayrıca en fazla çilek üretiminin yapıldığı il ise Muğla olmaktadır

Çileğin faydaları nelerdir?

Kanı temizler.

Sakinleştirici etkiye sahiptir, stresi azaltır.

Diş etlerini güçlendirir, ağız kokusunu giderir.

Ağrıyı dindirir.

Romatizma ve karaciğer rahatsızlıklarına iyi gelir.

Etkili bir antioksidan olması sebebiyle bağışıklık sistemini güçlendirir.

Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.

Kan şekerini düşürür

Çilek ne zaman çıkar?

Çilek, ilkbaharın gelmesiyle birlikte Mayıs ayında pazar tezgahlarında ve market reyonlarında yerini almaya başlar. Güçlü bir antioksidan kaynağı olan çileğin içerisinde A, C, B6 ve B12 vitaminleri bulunur. Bu yararlı besinler sayesinde çilek, insan sağlığına birçok fayda sağlar.

Çilek yazın mı olur kışın mı? Yaz meyve ve sebzeleri neler?

Meyveler: Karpuz, kavun, şeftali, kayısı, vişne, kiraz, üzüm, incir, nektarin, mor erik, karadut, böğürtlen, yeşil erik, çilek. Sebzeler: Taze fasulye, dolmalık biber, sivri biber, patlıcan, salatalık, domates, enginar, kabak, semizotu, börülce, bamya.