Çileğin inanılmaz faydaları

ÇİLEĞİN FAYDALARI NELERDİR?

Çilek, kendine kırmızı rengini veren antosiyanin adında bir pigment sayesinde yüksek kolesterolü düşürür.

İçerisinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde vücudun direncini arttırır. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımı olur.

Kansere karşı koruyucu görevdedir.

C vitamini sayesinde Alzheimer riskini azaltır.

Kalp ve damar sağlığını için faydalıdır.

Diyabete iyi gelir.

Kemik sağlığı için oldukça faydalıdır.

İyi bir lif kaynağı olan çilek kabızlığı giderir.

İçerisinde bulunan C vitamini sayesinde cildin kolajen yapısını korur ve sonuç olarak yaşlanmayı geciktirir. Kırışıklıklara karşı koruma sağlar.

Göz altı morluklarını giderir. Ciltte bulunan ölü deriyi atarak parlak ve yumuşak bir görünüm elde etmenizi sağlar.

Sivilce ve akne oluşumunu giderir.

İdrar söktürücü ve ishal giderici etkisi vardır.

İçerisinde bulunan antioksidanlar sayesinde eklem iltihabının oluşmasını engeller.

Romatizmal rahatsızlara iyi gelir.

Gut hastalığına iyi gelir.

Bağırsak kurtlarını döker.

Beyin fonksiyonlarını güçlendirerek yaşlanma sonucu oluşacak zararları engeller.

Saç dökülmesini engeller.

Etkili bir ayak temizleyicidir.