Çileğin faydaları nelerdir?

Sıcak havaların gelmesiyle tezgahlarda canlı rengi ile yer alan çilek, tadı, kokusu ve faydaları ile en çok beklenen ve sevilen meyveler arasında... Lezzeti ile popüler meyveler arasında ilk sırada gelen çileğin sağlık açısından faydaları da oldukça fazladır. İçerisinde bulunan C vitamini sayesinde kalp ve damar hastalıklarından, enfeksiyon ve virüslere kadar bir çok hastalığa şifa olarak kullanılmaktadır. Peki çileğin sağlığa faydaları nelerdir? Çilek hangi hastalıklara iyi gelir?

ÇİLEK NEDİR?

Latince de Fragaria Ananassa adı ile anılan çilek, gülgiller ailesine mensuptur. Bahar aylarında beyaz beyaz çiçeklenmeye başlar ve bir ay kadar sonra kırmızı, pembe bazende beyaz renklerde meyvelenmeye başlar. Çilek, içerisinde bulundurduğu A, C, B6 ve B12 vitaminleri sayesinde çok güçlü bir antioksidan özelliğine sahiptir. Bunun yanında kalsiyum, demir, fosfor, potasyum, selenyum, sodyum, manganez, magnezyum ve bir çok besin bileşenini içeren çilek sağlık açısından oldukça faydalıdır.

ÇİLEĞİN BESİN DEĞERLERİ NELERDİR?

Çilek, iyi bir folik asit, C vitamini ve mangan kaynağıdır. Yüksek oranda lif içerir. Çileğin 100 gramında 32 kcal kalori bulunmaktadır.

ÇİLEĞİN FAYDALARI NELERDİR?

* Çilek, kendine kırmızı rengini veren antosiyanin adında bir pigment sayesinde yüksek kolesterolü düşürür.

* İçerisinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde vücudun direncini arttırır. Bağışıklık sistemini güçlendirir.

* Kansere karşı koruyucu görevdedir.

* C vitamini sayesinde Alzheimer riskini azaltır.

* Kalp ve damar sağlığını korur.

* Diyabete iyi gelir.

* Kemik sağlığı için oldukça faydalıdır.

* İyi bir lif kaynağı olan çilek kabızlığı giderir.

* İçerisinde bulunan C vitamini sayesinde cildin kolajen yapısını korur ve sonuç olarak yaşlanmayı geciktirir. Kırışıklıklara karşı koruma sağlar.

* Göz altı morluklarını giderir.

* Ciltte bulunan ölü deriyi atarak parlak ve yumuşak bir görünüm elde etmenizi sağlar.

* Sivilce ve akne oluşumunu giderir.

* İdrar söktürücü ve ishal giderici etkisi vardır.

* İçerisinde bulunan antioksidanlar sayesinde eklem iltihabının oluşmasını engeller.

* Romatizmal rahatsızlara iyi gelir.

* Gut hastalığına iyi gelir.

* Bağırsak kurtlarını döker.

* Beyin fonksiyonlarını güçlendirerek yaşlanma sonucu oluşacak zararları engeller.

* Saç dökülmesini engeller.

* Etkili bir ayak temizleyicidir.

ÇİLEK HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

* Böbrek ve mesane hastalıklarının iyileşmesinde yardımcı olur.

* Mide ve bağırsak tembelliğini giderir.

* Bağışıklık sistemini güçlendirerek grip ve nezle gibi hastalıklara iyi gelir.

* Yüksek tansiyonu düşürür.

* Bağırsak kurtlarını döker.

* İnflamasyonu hafifletir.

* Safra ifrazatını arttırır ve safra taşlarının dökülmesini sağlar.

* Karaciğer hastalıklarında fayda sağlar.

* Ateş düşürür.

* Damar sertliği, mafsal iltihabu, romatizma ve nikriste gibi hastalıklara faydalıdır.

* Dişdibi taşlarını eritir.

ÇİLEĞİN ZARARLARI NELERDİR?

Aşırı tüketildiğinde çileğinde sağlık açısından bir risk olabileceğini unutmayınız! Aşırı tüketilen her besin gibi çileğinde zararları;

* Aşırı tüketim sonucunda, şişkinlik, alerji, kusma, ciltte kızarma, karın ağrısı, ishal gibi sorunlara neden olabilir.

* Midede yanma ve gaza sebep olabilir.

* Vücut sıvılarının içinde de bulunan oksalat,vücutta gerektiğinden fazla miktarda bulunduğu zaman böbrek ve mesane rahatsızlıklarına neden olur.

* Aşırı dağ çileği tüketimi zehirlenmeye sebep olur.