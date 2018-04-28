Çileğin çürümesini engellemek için bu yöntemi deneyin

Yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinden biri çilektir. Ancak bu kadar sevilen çilek çok çabuk bozulabilir.

İŞTE ÇİLEĞİN ÖMRÜNÜ UZATAN YÖNTEM

-Oda sıcaklığında bekleyen suyun içine bir çay bardağı elma sirkesi koyun.

-Çilekleri sirkeli suyun içine atın ve 15 dakika bekletin.

-Çilekleri suyun içinden çıkardıktan sonra tek tek kurulayın ve buzdolabına kaldırın.

Bu işlemin ardından çileklerinizin ömrü 3-4 gün daha uzayacaktır.