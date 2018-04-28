Çileğin çürümesini engellemek için bu yöntemi deneyin
Ülkemizde orman meyveleri içinde en çok sevilen meyve çilektir. Hem sade yenilen hem de tatlıların içine konulan çileği, bozulmadan saklamanın yöntemini öğrenmek için bu haberi okumalısınız.28 Nisan 2018 Cumartesi 16:40
Yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinden biri çilektir. Ancak bu kadar sevilen çilek çok çabuk bozulabilir.
İŞTE ÇİLEĞİN ÖMRÜNÜ UZATAN YÖNTEM
-Oda sıcaklığında bekleyen suyun içine bir çay bardağı elma sirkesi koyun.
-Çilekleri sirkeli suyun içine atın ve 15 dakika bekletin.
-Çilekleri suyun içinden çıkardıktan sonra tek tek kurulayın ve buzdolabına kaldırın.
Bu işlemin ardından çileklerinizin ömrü 3-4 gün daha uzayacaktır.
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