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Çileğin çürümesini engellemek için bu yöntemi deneyin

Ülkemizde orman meyveleri içinde en çok sevilen meyve çilektir. Hem sade yenilen hem de tatlıların içine konulan çileği, bozulmadan saklamanın yöntemini öğrenmek için bu haberi okumalısınız.

28 Nisan 2018 Cumartesi 16:40
Çileğin çürümesini engellemek için bu yöntemi deneyin

Yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinden biri çilektir. Ancak bu kadar sevilen çilek çok çabuk bozulabilir.

İŞTE ÇİLEĞİN ÖMRÜNÜ UZATAN YÖNTEM

-Oda sıcaklığında bekleyen suyun içine bir çay bardağı elma sirkesi koyun.

-Çilekleri sirkeli suyun içine atın ve 15 dakika bekletin.

-Çilekleri suyun içinden çıkardıktan sonra tek tek kurulayın ve buzdolabına kaldırın.

Bu işlemin ardından çileklerinizin ömrü 3-4 gün daha uzayacaktır.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 16:40
  1. ÇİLEK
  2. meyve
  3. meyve saklama
  4. meyvelerin bozulmasını önlemek
  5. sağlık
  6. yaşam

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