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Dünya Çıldırmamak mümkün değil! Çin vaka sayısını açıkladı
Dünya

Çıldırmamak mümkün değil! Çin vaka sayısını açıkladı

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs bütün dünyaya dehşeti yaşatırken, Vürüsün merkezi Çin'de son 24 saatte 10 vaka açıklandı ve bunların da yurt dışından geldiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 21:45:00 -
Çıldırmamak mümkün değil! Çin vaka sayısını açıkladı

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 10 yeni koronavirüs (COVID-19) vakasının tespit edildiği, vakaların hepsinin yurt dışından geldiğini açıkladı.

Çin’in ana kesiminde 4’ünün durumu ağır olmak üzere 286 COVID-19 hastasının tedavilerinin devam ettiği biliniyor. Yapılan açıklamada ayrıca, 22 asemptomatik vaka daha tespit edildiği söylendi. Toplam 296 asemptomatik vaka tıbbi gözetim altında bulunuyor.

Diğer taraftan, Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Taiwan bölgesinde toplam vaka sayısı 12 bin 673’e çıktı. Koronavirüs salgınının başından bu yana Çin’de toplam 90 bin 410 vaka tespit edildi ve tedavilerinin ardından taburcu edilenlerin sayısı 85 bin 488’e ulaştı. Toplam can kaybı 4 bin 636’da kaldı.

Gerçek rakam gizleniyor iddiası

Çin'in salgın verilerini şeffaf bir şekilde paylaşmadığı ve vaka sayılarının yanı sıra, ölü sayılarının da gizlendiği iddia ediliyor.

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