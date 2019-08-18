Çıldır Gölü etrafını çöplüğe çevirdiler

Çıldır Gölü Kütük Ev’in yanında bulunan mesire alanına gelişi güzel atılan çöpler, mesire alını adeta çöplüğe çevirdi.

Karslıların hafta sonlarını Çıldır Gölü kenarında geçirmesi düşünülerek oluşturulan mesire alanı kendi bilmez kişi veya kişilerce etrafa atılan çöpler, vatandaşları rahatsız ediyor. Her tarafa Arpaçay Belediye Başkanlığı’nca konulan çöp konteynerlerine rağmen çöplerin gelişi güzel atılması içinden çıkılmaz bir hal aldı.

Çıldır Gölü kenarında hafta sonlarını geçirmek isteyen vatandaşlar, herkesi duyarlı olmaya davet etti. Mesire alanına gelenlerin çöplerini gelişi güzel atmamalarını isteyen vatandaşlar, “Burada kütük ev var. Hemen yanı başında çama ağaçlarının arasında yaptırılan kamelyalar var. Her tarafta çöp konteynere var. Ama maalesef kendini bilmez üç-beş kişi, çöpleri etrafa atarak çevreyi kirletiyor. Oysa çöpleri poşetlere doldurarak konteynerin içerine bıraksalar bu kadar kötü olmayacak. Biz herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyoruz” dediler.

Çıldır Gölü Kütük Ev bölgesinde bulunan mesire alanına gelişi güzel atılan çöpler rüzgarında etkisiyle etrafa dağılıyor. Arpaçay Belediyesi çalışanlarının çöpleri toplaması ise zor oluyor. Belediye yetkilileri vatandaşlardan duyarlı olmalarını bekliyor.