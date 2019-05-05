Cildinizi yenilemek için tek ihtiyacınız bitki çayları!

Genç bir cilt için sağlıklı beslenme, su tüketimi ve spor son derece önemli. Antioksidan yönünden zengin sebze ve meyveleri tüketmek kadar şifalı bitkilerden de yararlanmak şart. Cilt bakımında günlük bir rutin oluşturmak ve kullanacağınız bitkilere karar vermeniz önemli. Günlük rutininizin ilk aşaması temiz bir cilt olmalı. Yüzlerce liraya aldığınız yaşlanma karşıtı serumları ise aktardan alacağınız birkaç malzeme ile kendiniz hazırlayabilirsiniz. Hem de daha ucuza…

İşte, bitki çaylarından hazırlanan 3 etkili tonik:

Karakafes serumu

Yarım bu bardağı karakafes otu

Yarım su bardağı yulaf

Bir miktar su

Karakafes otu ve yulafı iyice toz kıvamına gelene kadar rondodan geçirin.

Ardından karışımı bir kaseye alın ve damla damla su ekleyin.

Su eklerken dikkatli olun. Amaç bir macun hazırlamak.

Hazırladığınız macunu dairesel hareketlerle cildinize masaj yaparak uygulayın.

Uygulamanın ardından yüzünüzü ılık suyla durulayın.

Hazırladığınız karışı buzdolabında altı ay kadar muhafaza edebilirsiniz.

Papatya toniği

2 su bardağı içme suyu

Yarım su bardağı elma sirkesi

Yarım su bardağı kurutulmuş papatya

Bir kavanozun içine sıcak su ve papatyaları atın.

Karışım soğuyunca kavanoza sirkeyi ekleyin.

Bir hafta boyunca kavanozu karanlık ve serin bir ortamda muhafaza edin. Ara ara çalkalamayı da ihmal etmeyin.

Hazırladığınız toniği her gece uyumadan önce yüzünüze bir pamuk yardımıyla sürebilirsiniz.

Nane toniği

1 yemek kaşığı kuru nane

2 yemek kaşığı elma sirkesi

1 su bardağı su

Tüm malzemeleri bir kavanoza alın ve güzelce çalkalayın.

Hazırladığınız toniği serin bir ortamda üç gün bekletin.

Üç günün sonunda toniği çalkalayın ve kullanmaya başlayın.