Cildinizi doğal bakım maskeleriyle canlandırın

Cildinin sağlıklı ve güzel olduğunu hissetmek her kadın için çok önemli. Yüzünüzde ve teninizde baharın canlılığını ve parlaklığını taşımak istiyorsunuz. Kış aylarının yorgunluğunu cildinizden atmak ve cildinizi yaza hazırlamak için, bahar maskelerinden faydalanabilirsiniz. Mevsime daha canlı ve sağlıklı bir ciltle girmek için, cilt tipinize özel bu maskeleri mutlaka uygulayın. İşte sizin için tüm cilt tiplerine uygun bakım maskeleri...

Cilt bakım maskelerini hazırlarken nelere dikkat etmeliyiz?

Hazırladığınız maskeyi daima bekletmeden kullanmalısınız. Bu yüzden maskeyi her seferinde yüzünüze uygulayacağınız zaman hazırlamalı ve taze taze uygulamalısınız. Kullanacağınız malzemeler, temiz, hava almamış ve bayatlamamış olmalıdır.

Bu maskeleri göz çevresi haricinde kullanın ve eğer cilt tedavisi görüyorsanız ya da ilaç kullanıyorsanız, mutlaka doktorunuza danışın. Hazırladığınız maskeyi ilk defa uygulayacaksanız, öncelikle el bileğinizin iç tarafında deneyin.

Onarıcı cilt maskesi

Ciltteki matlığı azaltarak daha parlak bir cilde kavuşmanızı sağlar. Bahar ayı bu maskeyi uygulamak için en ideal zamandır.



Malzemeler



-1 limon

-3 yemek kaşığı bal

-2 tatlı kaşığı gliserin

Cilde nasıl uygulanır?



1 limonu sıkın ve içerisine balla gliserini ekleyerek iyice karıştırın. Tüm malzeme iyice karıştıktan sonra cildinize sürün ve 15 dakika kadar bekletin. Sonra ılık su ile yüzünüzü durulayın. Haftada 2 gün cildinize uygulamanız ve en az üç hafta uygulamanız yeterli olacaktır.

Yağlı ciltler için maske

Aspirin ile hazırlanan bu maske ciltteki yağ oranını dengeleyerek cildi aknelerden arındırır.



Malzemeler



-4 tane aspirin

-1 yemek kaşığı bal

Cilde nasıl uygulanır?



Aspirinleri bir kapta toz haline gelene kadar ezin. Üzerine 1 kaşık bal ekleyerek iyice karıştırın. Maskeyi yüzünüze sürün ve en az 20 dakika ile yarım saat arasında bekletin. Beklettikten sonra yüzünüzü soğuk su ile durulayın. Duruladıktan sonra yağlı ciltlere özel nemlendirici krem ile cildinizi nemlendirin. İltihabı tedavi edici antioksidan etkisi olan bu maske haftada bir uygulanabilir.

Kuru ciltler için maske

Malzemeler



-1 yumurta sarısı

-1 tatlı kaşığı sızma zeytinyağı

-2 yemek kaşığı süt

Cilde nasıl uygulanır?



Yumurta sarısını ve zeytinyağını iyice çırptıktan sonra içine sütü de ekleyerek tekrar çırpın. Hazır olan maskeyi yumuşak bir fırça ya da parmaklarınla sürün. Yüzünüzde 15-20 dakika kadar bekletin ve sonrasında doğal ve kuru ciltler için uygun olan cilt sabunu ve ılık su ile yıkayın. Cildinize 10 günde bir uygulayabilirsiniz

Cilt sıkılaştıran maske

Bu maske cildi toplar, sarkmaların önüne geçerek sıkılaştırır.



Malzemeler



-1 şişe sade maden suyu

-1 limon (kabuklarıyla beraber rendelenmiş)

-Buz kalıbı

Cilde nasıl uygulanır?



Bir tane limonu kabuklarıyla beraber rendeleyin. Bir şişe sade maden suyu ile beraber rendelenmiş limonu karıştırın ve hazır olan karışımı buz kalıbına dökerek buzluğa koyun. Her sabah buz kalıplarından bir tanesini çıkartarak tonik vazifesi gören bu doğal buz kalıbını cildinizin her yerine sürün.