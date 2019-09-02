Cildimizin güzel ve sağlıklı görünmesi için ne yapmalıyız?

Cildinizin sağlıklı ve güzel görünmesi için, öncelikle mutluluğu hayatınızın odak noktasına koymalısınız. Bunların yanı sıra yediğiniz ve içtiğiniz her besin, vücudunuzda bir tepkime meydana getirir. Yediğiniz besinler sağlıksız ve çok yağlı ise, derinizde solgun bir görüntü, sivilceler ve yorgunluk meydana gelir. Fakat sebze ağırlıklı ve 2 öğün beslendiğiniz takdirde, vücudunuz mikrop ve iltihabı dışarı atacaktır. Buna yardımcı olmak içinde bolca su tüketmek gerekir.

Aslında hepimizin bildiği fakat detaylarına dikkat etmediği bilgileri, doğru bir kullanım şekliyle sizler için derledik.

Cildin sağlıklı, temiz ve güzel görünmesi için yapılması gerekenler nelerdir?

- Cildinizin nem dengesini koruması ve canlı görünmesi için bol su tüketmelisiniz.

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- Belli saatler arasında ve rahat bir uyku, size ekstra bir verim sağlayacaktır. Yastık, yatak ve uyku kalitenize bir bütün olarak dikkat etmelisiniz. Bu detaylar size olumlu sonuç ve parlak bir cilt olarak geri dönüş sağlayacaktır.

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- Güne egzersizle başlayın ve oturarak çalışıyorsanız gün içinde mutlaka hareket etmeye çalışın. Bu sayede kan akışınızı dengelemiş olacaksınız. Mümkünse günün herhangi bir saatinde 5-8 dakika boyunca baş aşağı durmaya çalışın. Kan akışını düzenlemek ve her bölgeye gitmesini sağlamak, iltihaplı ve problemli bölgelerin iyileşmesini sağlar. Dolayısıyla cildinize daha fazla kanın gitmesi, canlı bir cilde sahip olmanızı sağlayacaktır.

Uyanır uyanmaz yapmanız gereken egzersizler

- Cilt üzerindeki kirlerden peeling ya da scrub yoluyla kurtulun. Ölü derileri attığınızda, cilt yeni deri üretimine geçecek ve bu sayede görünümünüzde bir parlaklık sağlanacaktır. Bunların dışında gün içerisinde sık sık yüzünüzü yıkamayı ihmal etmeyin.

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- Cilt bakım rutininizi ihmal etmeyin. Cildin nefes alması, taze ve parlak görünmesine sebep olacaktır.

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- Buhar banyosu yapın. Bu sayede gözeneklerinizi açıp, kirlerden arınacaksınız.

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- Yediğiniz besinlere dikkat edin. Özellikle sıvı tüketiminin yanı sıra, sebze suyu tüketiminide bolca yapmalısınız. Unutmayın, ne tüketirseniz, vücudunuz ona göre tepki verir. Yani vücudunuzda oluşan her olumsuzluk, tükettiğiniz besinler yüzünden meydana gelir.

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