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Cildimizin beyazlaması için ne yapmalıyız?

Pirinç maskesi yaparak cildinize nem ve parlaklık kazandırırken, gereksiz kozmetik ürünlerden de uzak kalmış olacaksınız. Bunun yanı sıra, beyazlayan cilt için de bakımlara devam etmelisiniz. Peki ama bu maske nasıl yapılır? Cildin beyazlaması için yapılması gerekenler nelerdir? Beyazlatan ve nem kazandıran tarifin detayları haberimizde...

02 Eylül 2019 Pazartesi 15:37
Cildimizin beyazlaması için ne yapmalıyız?

Pirinç maskesi yaparak cildinize nem ve parlaklık kazandırırken, gereksiz kozmetik ürünlerden de uzak kalmış olacaksınız. Bunun yanı sıra, beyazlayan cilt için de bakımlara devam etmelisiniz.

Pirinç suyunu güneşe karşı koruma krem yerine kullanabilirsiniz. Bir miktar pirinci su içerisinde bekletip suyunu cildinize kullanmak bile ekstra birçok etkiye sebep olacaktır. Bu sayede de beyazlama sağlayabilir ve lekelerinizden kurtulabilirisiniz. Piyasadaki ürünler yerine doğal olanları tercih ediyorsanız, pirinci her alanda kullanabilirsiniz.

Bebek gibi bir cilt için ne yapmalı?

Pirinç suyunun cilde etkileri

  • Gözenekleri temizler ve cildi yumuşatır.
  • Cilt tonunu dengeler ve rengini açar.
  • Suyla temas ettiğinde fitik asit üreten pirinç, peeling görevi görür ve ölü derileri arındırır.
  • Ciltteki kahverengi lekelerin rengini açar, cildi beyazlatır.
  • Cilde parlaklık verir, kırışıklıkları en aza indirir.
  • Cildi sıkılaştırır, sağlıklı bir görünüme kavuşturur.
  • Güneşin zararlı etkilerinden korur.
  • Sivilce, siyah nokta oluşumunu önler.

Pirinç maskesi nasıl yapılır?

1 tatlı kaşığı kadar pirinç, 2 yemek kaşığı su, 1 yemek kaşığı sütü haşlayın. Pirinçleri süzdükten sonra içerisine bir miktar bal ilave edebilirsiniz.

Bir miktar kumaş alarak yüzünüze uygun kesin. Bu kumaşı kaynatıp temiz olduğundan emin olun. 

Kumaşınızı pirinçli suya batırarak yüzünüze yerleştirin.

Kuruduğunda çıkarıp, yüzünüzü ılık suyla temizleyebilirsiniz.

Yosun maskesinin etkisine inanamayacaksınız!

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 15:37
  1. Cildimizin beyazlaması için ne yapmalıyız?
  2. cildimizin parlak görünmesi için ne yapmalıyız
  3. Cildimizin güzel ve sağlıklı görünmesi için ne yapmalıyız?
  4. cildimizin güzel ve sağlıklı olması için ne yapmalıyız
  5. Cildimizin pürüzsüz olması için ne yapmalıyız
  6. cilt rengi nasıl açılır
  7. cilt nasıl beyazlatılır

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