Cildimizin beyazlaması için ne yapmalıyız?

Pirinç maskesi yaparak cildinize nem ve parlaklık kazandırırken, gereksiz kozmetik ürünlerden de uzak kalmış olacaksınız. Bunun yanı sıra, beyazlayan cilt için de bakımlara devam etmelisiniz.

Pirinç suyunu güneşe karşı koruma krem yerine kullanabilirsiniz. Bir miktar pirinci su içerisinde bekletip suyunu cildinize kullanmak bile ekstra birçok etkiye sebep olacaktır. Bu sayede de beyazlama sağlayabilir ve lekelerinizden kurtulabilirisiniz. Piyasadaki ürünler yerine doğal olanları tercih ediyorsanız, pirinci her alanda kullanabilirsiniz.

Bebek gibi bir cilt için ne yapmalı?

Pirinç suyunun cilde etkileri

Gözenekleri temizler ve cildi yumuşatır.

Cilt tonunu dengeler ve rengini açar.

Suyla temas ettiğinde fitik asit üreten pirinç, peeling görevi görür ve ölü derileri arındırır.

Ciltteki kahverengi lekelerin rengini açar, cildi beyazlatır.

Cilde parlaklık verir, kırışıklıkları en aza indirir.

Cildi sıkılaştırır, sağlıklı bir görünüme kavuşturur.

Güneşin zararlı etkilerinden korur.

Sivilce, siyah nokta oluşumunu önler.

Pirinç maskesi nasıl yapılır?

1 tatlı kaşığı kadar pirinç, 2 yemek kaşığı su, 1 yemek kaşığı sütü haşlayın. Pirinçleri süzdükten sonra içerisine bir miktar bal ilave edebilirsiniz.

Bir miktar kumaş alarak yüzünüze uygun kesin. Bu kumaşı kaynatıp temiz olduğundan emin olun.

Kumaşınızı pirinçli suya batırarak yüzünüze yerleştirin.

Kuruduğunda çıkarıp, yüzünüzü ılık suyla temizleyebilirsiniz.

Yosun maskesinin etkisine inanamayacaksınız!