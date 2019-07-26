0553 313 94 23

Cildi tazeleyecek yeni yöntem: Scrub

Scrub, yeni bir peeling yöntemi diyebiliriz. Bu ovalama yöntemiyle cilt üzerindeki birçok problemden kurtulmanız mümkün.

26 Temmuz 2019 Cuma 11:04
Cildi tazeleyecek yeni yöntem: Scrub

Scrub; ülkemizde yavaş yavaş tanınmaya başlanan kıl dönmesi, selülit, batık, çatlak ve ölü derilere çözüm getiren yeni bir bakım çeşididir. Banyo rutinlerinin parçası olan bu bakım, pürüzsüz ve kusursuz bir vücuda sahip olmanızı sağlıyor. 

Kan akışının dengelenmesini, canlanmasını ve bu sayede, cilt yüzeyindeki sorunların giderilmesine yardımcı oluyor. En önemli özelliklerinden biri de doğal ürünlerle yapılan bu bakım, ekstra etki sağlıyor.

Scrub yapımı

 scrub nedir nasıl uygulanır

Sistemini ve yapısını öğrendikten sonra, malzemeleri değiştirebilirsiniz. Yerine koyduğunuz malzeme, diğerinin yerini doldurmalıdır.

  • yarım limon
  • 1,5 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1,5 yemek kaşığı karite yağı
  • 2 dolu yemek kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı şeker
  • 1 tatlı kaşığı türk kahvesi
  • 1 tatlı kaşığı kakao

Bütün malzemeleri homojen bir kıvama gelecek şekilde karıştırın. Eğer çok sıvı olduysa, içerisine dengeli olması kaydı ile diğer kuru malzemelerden ekleyin. Ardından derinizde dairesel hareketler uygulayarak masaj yapın ve ılık su ile durulayım.

Kullanırken; iki haftada ya da haftada bir olacak şekilde rutininize ekleme yapabilirsiniz.

Scrub kullanırken dikkat edilmesi gerekenler ve etkisi

scrub nedir nasıl kullanılır

Kuru bir cilt yapısına sahipseniz, bir çay kaşığı fazla zeytinyağı ya da derinize uygun bir yağı içerisine ekstra olarak ilave edebilirsiniz.

Yağlı ciltlerin kullanmasında hiçbir sakınca yoktur. Zeytinyağı ph dengesi en iyi yağlardandır. Aynı zamanda tuz ve şeker de cilt üzerinde dengeleneceği için her cilt tipi kullanabilir.

Scrubu cildinizin her bölgesinde uygulayabilirsiniz. Özellikle topuk, dirsek ve ellerde inanılmaz yumuşaklık sağlayacaktır. 

Tüyler alındıktan bir gün sonrasında uygulanan scrub, tüylerin azalmasına ve çıkanların da incelmesine sebep olur. 

Eğer kıl dönmesi, deri dökülmesi ve cilt kararması sorunlarınız var ise, scrub buna da çözüm bulacaktır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 11:04
  1. scrub
  2. cilt
  3. cilt bakımı
  4. taze cilt
  5. trend
  6. peeling
  7. scrub nedir
  8. scrub nasıl yapılır

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bodrum Belediyesi arasında hükümlüler için özel protokol imzalandı
    1. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ve..
    2. Güneş’ten Berk Yıldız ve Nuri Fatih’e..
    3. Tercihlere yön veren dijital girişim
    4. Bodrum Belediyesi 2020-2024 Stratejik..
    5. Uzmanlar, Boris Johson’un..
    6. Kanalda mahsur kalan köpeği itfaiye..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir zaman..
    8. Tarsus ve Çamlıyayla muhtarları..
    9. Tırın üzerinde bulunan iş makinesi..
    10. Serdar Çam: KKTC kültürel..
    11. PTT alımları ne zaman yapılacak? PTT..
    12. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman..
    13. Uyuşturucu ve organize suç örgütlerine..
    14. ÖSYM'den sınava girecek adaylara..
    15. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
    16. Bu restoranda QR koduyla girilen..
    17. İstanbul merkezli 11 ilde "sahte..
    18. CHP'den Düzce açıklaması
    19. Konya'da mısır tarlaları arasına..
    20. Vali Soytürk, köy muhtarlarıyla bir..
    21. Vali Gül’den GAÜN Tekponark’a ziyaret
    22. Akfen İnşaat'ın Bulvar Loft projesine..
    23. Yeni Malatyaspor, Olimpija Ljubljana..
    24. Fabrika yangınında hayvanlar da..
    25. Alman kimya devi Bayer'e tazminat..
    26. İran ordusuna bağlı komutan esti..
    27. Sibsi'nin ardından Tunus'u kritik bir..
    28. İran 18 Hintli denizciye konsolosluk..
    29. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
    30. Erdoğan: "Hamallığını üstlendiğimiz..
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Somali Cumhurbaşkanı: Türkler ülkemizin şerefini geri kazandıracak
    Somali Cumhurbaşkanı: Türkler ülkemizin şerefini geri kazandıracak
    Türkiye bu habere kilitlendi! Bugün açıklanıyor
    Türkiye bu habere kilitlendi! Bugün açıklanıyor