Cildi tazeleyecek yeni yöntem: Scrub

Scrub; ülkemizde yavaş yavaş tanınmaya başlanan kıl dönmesi, selülit, batık, çatlak ve ölü derilere çözüm getiren yeni bir bakım çeşididir. Banyo rutinlerinin parçası olan bu bakım, pürüzsüz ve kusursuz bir vücuda sahip olmanızı sağlıyor.

Kan akışının dengelenmesini, canlanmasını ve bu sayede, cilt yüzeyindeki sorunların giderilmesine yardımcı oluyor. En önemli özelliklerinden biri de doğal ürünlerle yapılan bu bakım, ekstra etki sağlıyor.

Scrub yapımı

Sistemini ve yapısını öğrendikten sonra, malzemeleri değiştirebilirsiniz. Yerine koyduğunuz malzeme, diğerinin yerini doldurmalıdır.

yarım limon

1,5 yemek kaşığı zeytinyağı

1,5 yemek kaşığı karite yağı

2 dolu yemek kaşığı tuz

1 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı türk kahvesi

1 tatlı kaşığı kakao

Bütün malzemeleri homojen bir kıvama gelecek şekilde karıştırın. Eğer çok sıvı olduysa, içerisine dengeli olması kaydı ile diğer kuru malzemelerden ekleyin. Ardından derinizde dairesel hareketler uygulayarak masaj yapın ve ılık su ile durulayım.

Kullanırken; iki haftada ya da haftada bir olacak şekilde rutininize ekleme yapabilirsiniz.

Scrub kullanırken dikkat edilmesi gerekenler ve etkisi

Kuru bir cilt yapısına sahipseniz, bir çay kaşığı fazla zeytinyağı ya da derinize uygun bir yağı içerisine ekstra olarak ilave edebilirsiniz.

Yağlı ciltlerin kullanmasında hiçbir sakınca yoktur. Zeytinyağı ph dengesi en iyi yağlardandır. Aynı zamanda tuz ve şeker de cilt üzerinde dengeleneceği için her cilt tipi kullanabilir.

Scrubu cildinizin her bölgesinde uygulayabilirsiniz. Özellikle topuk, dirsek ve ellerde inanılmaz yumuşaklık sağlayacaktır.

Tüyler alındıktan bir gün sonrasında uygulanan scrub, tüylerin azalmasına ve çıkanların da incelmesine sebep olur.

Eğer kıl dönmesi, deri dökülmesi ve cilt kararması sorunlarınız var ise, scrub buna da çözüm bulacaktır.