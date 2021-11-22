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Kadın - Aile Cilde iyi gelen yosun sabunu yoğun talep görüyor
Kadın - Aile

Cilde iyi gelen yosun sabunu yoğun talep görüyor

Yosun sabunu, deniz yosunundan elde edilen bir sabun türüdür.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 12:47:00 -
Cilde iyi gelen yosun sabunu yoğun talep görüyor

Cildin dengelenmesinde, cildin parlamasında oldukça etkili olan yosun sabunu, karada yaşayanlarına da kara yosunu, suda yaşayanlarına ise alg ismi verilir. Yosun bitkisi denizde yetiştiği için içinde çok sayıda mineral bulunur. Vitamin ve mineral içeriği yüksektir. Kalsiyum, fosfor ve iyot vitaminleri fazlaca bulunur.

Yosun sabununun saça faydaları

  • Saçı güçlendirip uzamasına yardım eder.
  • Saç derisi içinde bulunan yaralara iyi gelir.
  • Saç yağlanmalarının önüne geçer.
  • Saçın kolay şekil almasını sağlar.

Yosun sabununun cilde faydaları

  • Cildi parlak ve pürüzsüz bir hale getirir.
  • Doğal bir anti-aging etkisiyle gençleştirici özelliğe sahiptir.
  • İçeriğindeki E vitamini sayesinde kırışıklıklara iyi gelir.
  • Ölü hücrelerin ciltten temizlenmesine yardımcı olur.
  • Ciltte bulunan sivilce ve siyah noktaların arınmasına yardım eder.
  • Cilt üzerinde bulunan yaraların iyileşme sürecini hızlandırır.
  • Hassas cilde sahip olanlara iyi gelir.
  • İltihaplı cildi iyileştirir.
  • Doğal bir nemlendirici görevi görür.

En önemli özelliği cildi beslemesidir

En önemli özelliği cildi beslemesidir. Cildin mineral ihtiyacını karşılar. Ciltte hafiflik ve duruluk sağlar. Yosun sabunun her kesimden müşterisi var. Çünkü kadın, erkek, çocuk hepsine hitap eden bir ürün.

 

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