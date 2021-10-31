  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Çılbır tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Çılbır tarifi, nasıl yapılır?

Bol yoğurtla besin gücü katlanan bu tarif, yumurta içeren her yemekte olduğu gibi en doyurucu tariflerden biri.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 00:12:00 -
Çılbır tarifi, nasıl yapılır?

Bol yoğurtla besin gücü katlanan bu tarif, yumurta içeren her yemekte olduğu gibi en doyurucu tariflerden biri. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

  • 5 adet Yumurta
  • 200 gr Yoğurt
  • 1 diş Sarımsak
  • 50 gr Zeytinyağı
  • 2 dilim Ekşi Mayalı Ekmek
  • 1 yemek kaşığı Üzüm Sirkesi 
  • Tuz, karabiber, pul Biber

Yapılışı

Bir tencereye su doldurun ve orta ateşte ısıtmaya başlayın. İçerisine tuz ve sirke ekleyin. Sarımsağı ezin ve yoğurda ekleyin. Yumurtanın bir tanesini kaseye kırın ve kaseden sıcak su içerisine yavaşça bırakın. Tüm yumurtalar için aynı işlemi tek tek yapın. Suyun kaynamamasına özen gösterin, gerekirse bir süre sonra ocağı kapatın. Pişen yumurtaları bir kevgir ile tek tek sudan çıkarın, peçete ile kevgirdeki fazla suyu alın, servis tabağına yerleştirin. Zeytinyağını küçük bir tavada ısıtın, içerisine pul biber ve tuz ekleyin. Ekmeği kızartın. Yumurtanın üzerine yoğurdu, tereyağını gezdirin ve kızarmış ekmek ile servis edin. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çevre aydınlatma malzemeleri satın alınacak
Ekonomi

Çevre aydınlatma malzemeleri satın alınacak

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre çevre aydınlatma malzemeleri satın alınacak.
Erbakan Hoca’nın arkadaşından çarpıcı sözler: Türkiye'den o ismi yalnız bırakmayın
Gündem

Erbakan Hoca’nın arkadaşından çarpıcı sözler: Türkiye'den o ismi yalnız bırakmayın

Merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın arkadaşı Lübnanlı Muhammed Ali Çelebi, Türkiye ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Çikolata Şurubu tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Çikolata Şurubu tarifi, nasıl yapılır?

Siz ve çocuklarınız çikolatalı süt seviyorsa veya tatlılarınızda çikolata kullanmayı seviyorsanız Çikolata Şurubunu kendiniz evde yapabilirs..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay