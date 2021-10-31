Çılbır tarifi, nasıl yapılır?

Bol yoğurtla besin gücü katlanan bu tarif, yumurta içeren her yemekte olduğu gibi en doyurucu tariflerden biri. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

5 adet Yumurta

200 gr Yoğurt

1 diş Sarımsak

50 gr Zeytinyağı

2 dilim Ekşi Mayalı Ekmek

1 yemek kaşığı Üzüm Sirkesi

Tuz, karabiber, pul Biber

Yapılışı

Bir tencereye su doldurun ve orta ateşte ısıtmaya başlayın. İçerisine tuz ve sirke ekleyin. Sarımsağı ezin ve yoğurda ekleyin. Yumurtanın bir tanesini kaseye kırın ve kaseden sıcak su içerisine yavaşça bırakın. Tüm yumurtalar için aynı işlemi tek tek yapın. Suyun kaynamamasına özen gösterin, gerekirse bir süre sonra ocağı kapatın. Pişen yumurtaları bir kevgir ile tek tek sudan çıkarın, peçete ile kevgirdeki fazla suyu alın, servis tabağına yerleştirin. Zeytinyağını küçük bir tavada ısıtın, içerisine pul biber ve tuz ekleyin. Ekmeği kızartın. Yumurtanın üzerine yoğurdu, tereyağını gezdirin ve kızarmış ekmek ile servis edin.