Çılbır nasıl yapılır? Çılbır püf noktası

İyi bir protein kaynağı yumurta ile yapılan çılbır kolay gibi görünse de aslında bazı tekniklere sahiptir. Çılbır hem kahvaltılarda hem ara öğünlerde tercih edilebilecek sağlıklı ve lezzetli bir tariftir. Peki, Çılbır nasıl yapılır? Çılbır püf noktaları nelerdir? İşte çılbır tarifi...

Çılbır nedir?

Çılbır, çiğ yumurtanın kaynayan suya kırılıp pişirilmesiyle hazırlanan bir tür yemektir. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve kızdırılmış tereyağlı-pul biberli sos dökülerek servis edilir.

Çılbır nasıl yapılır?

Malzemeler

6 bardak su

3 yumurta

1 kaşık üzüm sirkesi

3 kaşık yoğurt

1 diş sarımsak

2 tatlı kaşığı tereyağ

pulbiber - kekik - tuz

Yapılışı

Suyu derin bir kaba ekleyin ve fokurdamaya başlar başlamaz altını kısın.

Kaynayan suya sirke ekleyin ve kaşık yardımıyla bir girdap. oluşturarak içine yumurtaları kırın.

Yumurtaların eşit bir şekilde pişmesi için ara ara karıştırarak beyazları yumurtanın etrafına toplayın.

Yumurta sarıları sulu beyazlar tam pişmiş olmalıdır. 3-4 dakika pişirmeniz yeterli olacaktır.

Yumurtaları servis tabağına alın.

Bir kasede yoğurdu karıştırın ve sarımsakları rendeleyerek içine ekleyin.

Küçük bir tavada tereyağını ekleyin ve içine nane ve pulbiberi ekleyin.

Pişmiş olan poşe yumurtaların üzerine önce yoğurdu sonra da tereyağı ekleyin.

Çılbır nasıl servis edilir?

Ekmeği fırında hafifçe kızartın.

Tereyağını üzerine sürün.

Poşe yumurtaları ekmeklerin üzerine koyun ve baharat ekleyin.