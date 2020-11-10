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Sağlık Çil lekeleri nasıl geçer? Çilleri ne geçirir?
Sağlık

Çil lekeleri nasıl geçer? Çilleri ne geçirir?

Genellikle yaz aylarında artan yüz çilleri, zararlı güneş ışınları nedeniyle oluşur. Çoğu insan çillerinden dolayı rahatsızdır ve kurtulmanın yollarını arar. Çil lekelerinden kurtulmanın yolları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2020-11-10 16:39:00 -
Çil lekeleri nasıl geçer? Çilleri ne geçirir?

Güneş lekelerine ve çillere ne iyi gelir? sorusu problemi yaşayan kişiler tarafından araştırılmakta. Çil lekesi nasıl geçer? Çilleri ne geçirir? İşte detaylar...

Çil neden olur?

Güneş ışınlarının daha dik açıyla ve daha etkili gelmesiyle birlikte, cildin güneş ışını alan bölgelerinde melanin pigmenti, ultraviyole ışınları soğurmakta yetersiz kalır ve bunun sonucunda melanosit hücreleri daha fazla melanin üretmeye başlarlar.

Çiller nasıl geçer?

Yüzünüzde oluşan çil lekeleri için bu yöntemleri deneyebilirsiniz:

- Limon suyunu parmak uçlarınızla çil lekelerinize uyguladığınız zamanla renginin açıldığını göreceksiniz.

- 2 yemek kaşığı havuç suyuna 20 damla limon suyu ekleyerek yüzde oluşan çillerinize uyguladığınızda çillerin oluşmasını engelleyebilirsiniz.

- C vitamini bulunan besinler çilleri ve lekeleri önlüyor.

- 2 avuç kabuklarından ayıklanmış bademleri, un haline getirin. İçerisine bir çorba kaşığı bal ve yumurta akını ekleyin. Krem kıvamına gelene kadar gül suyu ile karıştırın. Haftada 1 kez maske olarak kullanın.

Karpuz maskesi

Karpuzu rendeleyin, maske hazırlayıp yüzünüze uygulayın. 10-15 dakika yüzünüzde tutun. Kuru cilde sahipseniz maskeyi uygulamadan önce yüzünüzü bitkisel yağla silin ve havluyu bir tatlı kaşığı karbonat+ılık su karışımında ıslatıp yüzünüze 5-6 dakikalık kompres uygulayın. Maskeyi oda sıcaklığındaki suyla çıkarıp, cilde nemlendirici krem sürün. Bu maskeleri akşamları yapmanız önerilir. Çünkü daha sonra yüzünüz güneş ışınlarına maruz kalmamalıdır.

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