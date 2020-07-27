Çikolatanın kalp sağlığını koruduğu ortaya çıktı

Kardiyoloji uzmanları tarafından yapılan bir araştırma sonucu, çikolatanın kalp sağlığını koruyucu etkisine sahip olduğu ortaya çıktı. Avrupa Önleyici Kardiyoloji Dergisi'nde yayınlanan çalışma kapsamında, haftada en az bir kez çikolata yemenin kalp hastalıkları riskini önemli ölçüde azalttığı belirtildi.

Çikolata tüketimi ile koroner arter hastalığı arasındaki ilişkiyi de inceleyen araştırmacılar, koroner arter hastalığı yaşayan 14.043 ve kalp krizi geçiren 4.667 katılımcı üzerinde çeşitli analizler gerçekleştirdi.

İncelemeler sonucu, haftada en az bir kez çikolata yemenin kroner arter hastalığı riskini yüzde 8 oranında azalttığı ve tansiyonu dengelediği gözlemlendi.

Teksas Baylor Tıp Fakültesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren araştırmacı Dr. Chayakrit Krittanawong, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çalışmamız, çikolatanın kalbin kan damarlarını sağlıklı tutmaya yardımcı olduğunu gösteriyor. Çikolata, enflamasyonu azaltabilen ve iyi kolesterolü artırabilen flavonoidler, metilksantin, polifenoller ve stearik asit gibi kalp açısından sağlıklı besinler içeriyor. Koroner arter hastalığının önlenmesi için umut verici görünüyor. Ama ne kadar ve ne tür çikolatanın önerilebileceğini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Krittanawong, çikolatanın aşırı tüketilmemesi gerektiği konusunda da çeşitli uyarılarda bulunarak açıklamasına şöyle devam etti: "Orta miktarda çikolata tüketimi koroner arterleri koruyor gibi görünüyor, ancak aşırı miktarda tüketilmemeli. Piyasada satılan ürünlerdeki kaloriler, şeker, süt ve yağın, özellikle şeker hastalarında ve obez kişilerde göz önünde bulundurulmalı."