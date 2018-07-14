0553 313 94 23

Çikolatanın bozulduğunu nasıl anlayabiliriz?

Çok miktarda alınan çikolatalar zaman içerisinde bozulabiliyor. Peki bozulduğunu nasıl anlayabiliriz? İşte cevabı...

14 Temmuz 2018 Cumartesi 15:30
Çikolatanın bozulduğunu nasıl anlayabiliriz?

Kakao yağı, kakao tozu, süt ve şeker kullanılarak üretilen çikolatanın raf ömrü 1-2 yıldır. Buzdolabında saklanması uygun olmayan çikolata şayet buzdolabında saklanacaksa hava almayan bir kap içerisinde muhafaza edilmelidir.

Çikolata 20 derecenin üzerinde saklandığında içerisindeki yağ erir ve çikolatanın üzerine çıkar, bu da üzerinde beyaz bir tabaka oluşmasına neden olur. Bu durumda olan çikolatalar tüketilebilir. Fakat çikolata neme maruz kalırsa içerisindeki şeker çözünür ve çikolata yüzeyine çıkar. Bu çikolatayı bozan bir durumdur.

Kokusu değişen çikolata bozulmuş demektir. Ayrıca acımsı ve yabancı bir tattadır.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 15:30
  1. çikolata
  2. bozuk çikolata
  3. bozulan çikolata nasıl anlaşılır

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'nin korkulu rüyası son testini geçti!
    1. ABD'nin korkulu rüyası son testini..
    2. Valinin makam aracı sünnet arabası oldu
    3. ODA TV ve Adnan Oktar arasındaki şer..
    4. Cezaevindekiler için af yasası! MHP af..
    5. Adnan Oktar'la ilgili flaş gelişme
    6. Çikolatanın bozulduğunu nasıl..
    7. Acun Ilıcalı ve daha bir çok ünlü isme..
    8. Af çıkıyor mu? Bahçeli'den son dakika..
    9. İstanbul Valiliğinden dikkat çeken..
    10. Kurban Bayramı öncesi genel af çıkar mı?
    11. İşte kardeş ülke Azerbaycan'dan FETÖ..
    12. Şok gerçek ortaya çıktı! Şener Şen o..
    13. Diyanet'ten 15 Temmuz'a özel vidyo
    14. Bahçeli: Af konusunda arkadaşlar yasa..
    15. "Akit'in hakkını teslim etmek lazım"
    16. STK'lardan 15 Temmuz çağrısı
    17. Alman medyası duyurdu! Erzurumspor'da..
    18. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın..
    19. Diyanet İşleri Başkanından 15 Temmuz..
    20. 15 Temmuz şehitlerini tarlada andılar
    Müslümanlara hakaretler yağdırdı! 'Mezarlıklarınızı b.k götürüyor'
    Müslümanlara hakaretler yağdırdı! 'Mezarlıklarınızı b.k götürüyor'
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Acun Ilıcalı da Adnan Oktar'ın müridi! Operasyon yapılacak mı?
    Acun Ilıcalı da Adnan Oktar'ın müridi! Operasyon yapılacak mı?
    Oktar'ın köşkünde çeşitli yerlerde tam 10 tane...
    Oktar'ın köşkünde çeşitli yerlerde tam 10 tane...
    Mahkemeden skandal karar: Devlet Demirtaş'a tazminat ödeyecek!
    Mahkemeden skandal karar: Devlet Demirtaş'a tazminat ödeyecek!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Meral Akşener'e şok: En yakınındaki isim istifa etti
    Meral Akşener'e şok: En yakınındaki isim istifa etti
    Hristiyan papaz Cuma namazına katıldı!
    Hristiyan papaz Cuma namazına katıldı!