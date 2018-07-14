Çikolatanın bozulduğunu nasıl anlayabiliriz?

Kakao yağı, kakao tozu, süt ve şeker kullanılarak üretilen çikolatanın raf ömrü 1-2 yıldır. Buzdolabında saklanması uygun olmayan çikolata şayet buzdolabında saklanacaksa hava almayan bir kap içerisinde muhafaza edilmelidir.

Çikolata 20 derecenin üzerinde saklandığında içerisindeki yağ erir ve çikolatanın üzerine çıkar, bu da üzerinde beyaz bir tabaka oluşmasına neden olur. Bu durumda olan çikolatalar tüketilebilir. Fakat çikolata neme maruz kalırsa içerisindeki şeker çözünür ve çikolata yüzeyine çıkar. Bu çikolatayı bozan bir durumdur.

Kokusu değişen çikolata bozulmuş demektir. Ayrıca acımsı ve yabancı bir tattadır.