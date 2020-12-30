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Kadın - Aile Çikolatalı patlamış mısır nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Çikolatalı patlamış mısır nasıl yapılır?

Çikolatalı patlamış mısır tarifi | Tatlı ve leziz bir atıştırmalık hazırlamak istiyorsanız; çikolatalı patlamış mısır deneyebilirsiniz. Peki, çikolatalı patlamış mısır nasıl hazırlanır?

Yeniakit Publisher
2020-12-30 16:47:00 -
Çikolatalı patlamış mısır nasıl yapılır?

Ailenizin damaklarını şenlendiren leziz bir atıştırmalık arıyorsanız ihtiyacınız olan biraz mısır biraz çikolata...

Çikolatalı patlamış mısır tarifi

Malzemeler:

  • Yarım çay bardağı mısır
  • 200 gram sütlü ya da bitter çikolata
  • Badem, fındık ya da ceviz (Arzu ederseniz ölçüleri artırabilirsiniz)

Çikolatalı patlamış mısır nasıl yapılır?

Öncelikle cin mısırı yağsız ve tuzsuz olarak patlatabilirsiniz. Bunun için mısır patlatma makinesi ya da tencere kullanabilirsiniz.

Bu arada çikolatayı benmari usulü eritin.

File fındık, badem ya da dövülmüş cevizi mısırın içene ekleyin.

Eriyen çikolatayı da karışıma ekleyip karıştırın.

Bir tepsiye yağlı kağıt serin.

İki kaşık yardımıyla karışımdan parçalar alın.

Çikolata donana kadar patlamış mısırı dinlendirin.

İşte, çikolatalı patlamış mısırınız hazır.

Afiyet olsun.

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Kadın - Aile

Çoban salata nasıl yapılır? | Çoban salata tarifi

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