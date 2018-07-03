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Çikolatalı muzlu mini rulo pasta nasıl yapılır?

Severek yiyeceğiniz tadına doyamayacağınız bir tarif. Çikolatalı muzlu mini rulo pasta nasıl yapılır?

03 Temmuz 2018 Salı 22:44
Çikolatalı muzlu mini rulo pasta nasıl yapılır?

MALZEMELER:

Keki için;

4 adet yumurta,

1 su bardağından biraz az toz şeker,

1 çay bardağı süt,

2 çorba kaşığı nişasta,

2 paket vanilya (5+5 gram),

1 paket kabartma tozu (10 gram),

1 su bardağı un.

Arası için;

2 poşet toz şanti,

1 kutu krema (200 ml.),

1 su bardağından biraz eksik soğuk süt,

Üzeri için;

1 çay bardağı süt,

2 paket bitter çikolata (160 gram).

Süslemek için;

1 paket beyaz çikolata,

Çilek.

NASIL YAPILIR?

Muzlu çikolatalı mini rulo pasta keki için gerekli olan yumurta ve toz şeker, derin bir kap içerisinde mikser yardımı ile yaklaşık 5 dakika çırpılır.

Üzerine sırayla kalan malzemeler eklenip karıştırılır.

Hazırlanan kek hamuru yağlı kâğıt serili fırın tepsisine dökülür ve önceden ısıtılmış 150° fırında pişirilir.

Pişirilen kek fırından alınır ve üzerine nemli bir bez serilerek soğumaya bırakılır.

Arasına sürmek için gerekli olan toz şantiler, krema ve soğuk süt bir kap içerisine alınır ve mikser yardımı ile katılaşana kadar çırpılır.

Hazırlanan krema buzdolabına kaldırılarak 15-20 dakika bekletilir.

Muzlar dilimlenir.

Soğuyan kek bıçak yardımı ile boylamasına ortadan ikiye, enlemesine dört eşit parçaya kesilir (toplam 8 dilim kek olacak).

Dilimlenen her kek parçası enlemesine 2 parçaya bölünür (8 dilim kek ortadan ikiye ayrılınca 16 parça kek elde ediliyor).

Kesilen kek parçalarının üzeri hafif süt ile ıslatılır ve hazırlanan kremadan sürülür.

Kek parçalarının bir kenarına dilimlenen muzdan koyulur ve dikkatli bir şekilde rulo olacak şekilde sarılır.

Üzeri için 1 çay bardağı süt ısıtılır ve bitter çikolatalar küçük parçalara ayrılarak ısınan süte ilave edilir.

Çikolatalar eriyene kadar karıştırılır ve ocaktan alınarak biraz soğuyup kıvam alması için bekletilir.

Daha sonra hazırlanan çikolata, rulo pastaların üzerine sürülür.

Beyaz çikolata benmari usulü eritilir ve hazırlanan muzlu çikolatalı mini rulo pasta üzerine gezdirilir.

Son olarak üzerileri çilek ile süslenir ve buzdolabında 2-3 saat bekletilip servise sunulur.

Afiyet Olsun.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 22:44
  1. rulo pasta
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