Çikolata ve avokadonun muhteşem uyumu: Avokadolu bitter cookie

Tatlı krizlerinizi şahane bir tatlı ile taçlandırmak istiyorsanız; avokadolu bu kurabiyeyi mutlaka denemelisiniz. Hem pratik hem de lezzetli bu kurabiyeyi hazırlamak için ihtiyacınız olan ise avokado ve bitter çikolata...

Avokadolu bitter cookie

Malzemeler:

1 adet olgunlaşmış avokado

1 büyük boy muz

2 yemek kaşığı bal

1 adet yumurta

1 küçük paket kabartma tozu

3 yemek kaşığı kakao

1 çorba kaşığı bitter damla çikolata

İlk Önce avokadoyu, muzu ve balı rondodan geçirin.

Geniş bir kaba boşaltın.

Diğer malzemeleri de ekleyerek karıştırın.

Pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine istediğiniz boyutlarda kaşık yardımıyla yerleştirin.

180 derece fırında 10-12 dakika pişirin.

Afiyet olsun.

Kaynak: meraklimelehat.com