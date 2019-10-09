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Çikolata topları nasıl yapılır? Çikolatalı truff tarifi

Çat kapı gelen misafirlerine hızlıca hazırlayabileceğiniz bir tarif arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, dillere destan çikolatalı truff tarifi…

09 Ekim 2019 Çarşamba 16:51
Çikolata topları nasıl yapılır? Çikolatalı truff tarifi

Çat kapı gelen misafirlerine hızlıca hazırlayabileceğiniz bir tarif arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, dillere destan çikolatalı truff tarifi…

Çikolata topları nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 2 paket hazır kek (Büyük paket)
  • 1 kutu krema (200 ml)
  • 2 paket bitter çikolata
  • Fındık ya da ceviz içi
  • Hindistan cevizi 

Marketlerde satılan hazır keklerden iki paket alabileceğiniz gibi evdeki bayatlamaya yüz tutmuş kekleri de kullanabilirsiniz.

Kekleri elinizle küçük parçalara bölün.

Ardından fındık ya da cevizleri rondodan geçirin.

Kuruyemişlerin dişe gelmesini istiyorsanız; bıçakla küçültebilirsiniz.

Kuruyemişi de keklerin içerisine ekleyin.

Kremayı ocağa alın.

Isınmaya başlayan kremanın içerisine parçaladığınız çikolatayı atın.

Çikolata eriyince ocağın altını kapatın.

Sosu kekin içerisine dökün ve karıştırın.

Karıştırdığınız keki bir buzdolabı poşetine alın.

Keki 20-25 dakikalığına derin dondurucuya atın.

Kek kıvam alınca dondurucudan çıkarın.

Yuvarlak toplar oluşturun ve bunları dilerseniz hindistan cevizine dilerseniz de renkli şekerlere bulayın.

Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 16:51
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