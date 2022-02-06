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Kadın - Aile Çikolata sosu tarifi! Basit çikolata sosu yapımı
Kadın - Aile

Çikolata sosu tarifi! Basit çikolata sosu yapımı

Ev yapımı çikolata sosu tarifi nasıl yapılır? Kolay tarif..

Yeniakit Publisher
2022-02-06 22:34:00 - 2022-02-06 22:39:00
Çikolata sosu tarifi! Basit çikolata sosu yapımı

Basit çikolata sosu nasıl yapılır?

Ev yapımı çikolata sos tarifi için malzemeler

  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağı su
  • 1,5 yemek kaşığı kakao
  • 4 yemek kaşığı toz şeker
  • 1,5 yemek kaşığı un

Ev yapımı çikolata sos tarifi nasıl yapılır?

Bütün malzemeyi bir tencereye alıp karıştırıyoruz. Daha sonra ocağa koyup kaynamasını bekliyoruz. Bu arada devamlı karıştırıyoruz. Kaynayınca altını kısıp 1-2 dakika daha kaynatıyoruz. İsteğe göre nerede kullanmak istiyorsak kullanıyoruz. Afiyet olsun.

 

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