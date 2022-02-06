Çikolata sosu tarifi! Basit çikolata sosu yapımı
Ev yapımı çikolata sosu tarifi nasıl yapılır? Kolay tarif..
Basit çikolata sosu nasıl yapılır?
Ev yapımı çikolata sos tarifi için malzemeler
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı su
- 1,5 yemek kaşığı kakao
- 4 yemek kaşığı toz şeker
- 1,5 yemek kaşığı un
Ev yapımı çikolata sos tarifi nasıl yapılır?
Bütün malzemeyi bir tencereye alıp karıştırıyoruz. Daha sonra ocağa koyup kaynamasını bekliyoruz. Bu arada devamlı karıştırıyoruz. Kaynayınca altını kısıp 1-2 dakika daha kaynatıyoruz. İsteğe göre nerede kullanmak istiyorsak kullanıyoruz. Afiyet olsun.