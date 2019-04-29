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Çikolata severlere çikolatalı puding tarifi

Çikolatalı tatları sevenler için sağlıklı ve evde yapılabilecek en lezzetli puding tarifi… İçine katacağınız badem, badem sütü ve keçiboynuzu ile hem besin değeri yüksek hem de damakları çatlatan bir çikolata şöleni sizi bekliyor. Çikolatalı bu yeni lezzete doyacaksınız.

29 Nisan 2019 Pazartesi 23:20
Çikolata severlere çikolatalı puding tarifi

Çikolatalı tatları sevenler için sağlıklı ve evde yapılabilecek en lezzetli puding tarifi… İçine katacağınız badem, badem sütü ve keçiboynuzu ile hem besin değeri yüksek hem de damakları çatlatan bir çikolata şöleni sizi bekliyor. Çikolatalı bu yeni lezzete doyacaksınız.

 Malzemeler:

• Yarım su bardağı şeker
• 2 su bardağı badem sütü
• 1 tatlı kaşığı ham kakao
• 2 tatlı kaşığı çiğ toz badem
• 1 tatlı kaşığı mısır nişastası
• 1 tatlı kaşığı keçiboynuzu unu
• 1 su bardağı çikolata

Üzerini süslemek için badem kullanabilirsiniz.

Yapılışı:

1-Çikolatayı benmari usulü eritmek için su dolu bir tencere alıp ocakta suyu kaynatın.

2-Cam bir kâseye parçaladığınız çikolatayı koyun ve kâseyi de tencerenin üzerine yerleştirin.

3-Çikolatayı karıştırarak eritin.

4-Bir tencerenin içine kakao, şeker, toz badem, mısır nişastası ve keçiboynuzu ununu koyup karıştırın.

5-Karışıma bir bardak badem sütünü de yavaş yavaş ilave edip karıştırın.

6-Ardından tencereyi ocağınızın üzerine alıp karıştırarak pişirmeye başlayın.

7-Kaynamaya başlayınca benmari usulü erittiğiniz çikolatayı da ekleyip karıştırmaya devam edin.

8-1-2 dakika daha pişirdikten sonra ocağın altını kapatın.

9-Pişirdiğiniz pudingi mini servis kaplarına paylaştırın.

10-Puding kâselerinizi soğuması için ılıdıktan sonra buzdolabına kaldırın.

11-İyice soğuyan pudinglerinizin üzerine kırılmış badem serpin.

Yanına hazırladığınız bir fincan kahve ile çikolatalı pudinginizi servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

 

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 23:20
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