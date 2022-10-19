Çıkar kavgası! FETÖ’cü hainler birbirine girdi!

YENİ AKİT ANKARA

FETÖ’nün kalemşerü firari Emre Uslu sosyal medya hesabı üzerinden Cemaatçileri savunmak o kadar zor ki. Onları savunman yetmiyor onların istediği şekilde savunmak zorundasın. Hiç bir zorunluluğun yokken hayatını riske atıp, malından mülkünden olmuşsun bir gram teşekkür hissi duymadan onların istediği gibi yapmıyorsun diye yerden yere vuruyorlar” ifadeleri ile yaptığı paylaşıma “birgaripkul” isimli başka bir sosyal medya kullanıcısı , “Bütün birikimini cemaat sayesinde yapmışsın hâla cemaat in popilasyonu üzerinden pirim yapıyorsun birde şikayet ediyor neyini savundun bu güne kadar cemaatin senin gibi tuzu kurular yüzünden millet zulüm görüyor düş milletin yakasından artık” ifadelerini kullandı.

Söz konusu paylaşımın ardından Uslu kendisine yorum yapan kullanıcıya hakaret ederek, “Ulan şerefsiz namussuz, ilk kitabını 1997 yılında ilkyazımı Hasan Celal Güzel’in dergisinde 1998 yılında yayınlamış o günden sonra 10 yıl boyunca dünyanın değişik yerlerinde yazılar yayınlamış bir akademisyenim. Hangi birikimimi cemaat sayesinde yapmışım namussuz açıklar mısın?” dedi.