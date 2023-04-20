  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Çıkan kararla mat oldular! ABD mandacısı CHP+İP kafası kaybetti
Siyaset

Çıkan kararla mat oldular! ABD mandacısı CHP+İP kafası kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-04-20 11:33:00 -
Çıkan kararla mat oldular! ABD mandacısı CHP+İP kafası kaybetti

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "ABD mandacısı CHP+İP kafası kaybetti, dava düştü!" başlıklı yazısı...

ABD'den taraf olan CHP-İP kafasının Halk Bank tutumunu eleştiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, davanın düşmesini değerlendirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Halkbank 10 milyar dolar cezaya çarptırılacaktı.

Bu ceza, sadece bu kamu bankasının değil, Türkiye’nin de iflası anlamına geliyordu.

“Bağımsızlık benim karakterimdir” dediği öne sürülen Mustafa Kemal’in askerleri olduklarını iddia eden ve gazetenin de M. Kemal tarafından kurulduğunu her fırsatta açıklayan Cumhuriyet, Amerikan yalakalığı niteliğindeki bu ve benzeri manşetleri defalarca atıyordu..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ulusalcı geçinen, ama patronu İsviçre’de bir yabancı şirket olan Sözcü gazetesi, bu manşeti atıyordu...

Milliyetçi geçinen, ülkücülük iddiasındaki Yeniçağ gazetesi aynı manşetlerle okuyucunun huzuruna çıkıyordu..

Dürüst gazetecilik iddiasındaki T24’ler, Oda TV’ler hep aynı başlıkları kullanıyorlardı: “Bu cezanın altından Türkiye kalkamaz”

Ne imiş, Reza Zerrab’ın, ABD ambargosunu delerken başvurduğu uyanıklıklar üzerinden, para transferinin yapıldığı banka olarak Halkbank astronomik cezaya muhatap olacakmış..

Bu ceza da, Türkiye’nin büyük kaybına sebep olacakmış..

Yerli ve milli olan herkesin, “Bu emperyalistlerin bir oyunudur. ABD’deki mahkemenin, Türkiye’deki bir kamu bankasına ceza kesmeye kalkması, hukukun neresinde var? Biz Amerika’ya bağlı değiliz ki, ABD’nin talimatları ile hareket edelim. Biz ABD’nin mandası değiliz ki, onun tek taraflı koyduğu kurallara kayıtsız şartsız uyalım.. BM kararına aykırılık olsaydı, onun da uluslararası kuruluşlar nezdinde sorgulaması yapılırdı. Ama ABD karar alıp, ona uymadı diye Türkiye’deki kamu bankasına ceza kesmek istiyorsa, bu çakallıktır. Bu çakallığı normalleştirmeye çalışan Türkiye’deki medya organlarının yayınları da hainliktir” demesi gerekirdi..

Biz dedik..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

Görünen köy kılavuz istemiyor! Almanya'da CHP ve PKK itirafı
Görünen köy kılavuz istemiyor! Almanya'da CHP ve PKK itirafı

Dünya

Görünen köy kılavuz istemiyor! Almanya'da CHP ve PKK itirafı

İki günde bir "Halkbank 10 milyar dolar ceza alacak" haberi yapan Odatv'den U dönüşü!
İki günde bir "Halkbank 10 milyar dolar ceza alacak" haberi yapan Odatv'den U dönüşü!

Ekonomi

İki günde bir "Halkbank 10 milyar dolar ceza alacak" haberi yapan Odatv'den U dönüşü!

Romanlar CHP'ye başkaldırdı!
Romanlar CHP'ye başkaldırdı!

Siyaset

Romanlar CHP'ye başkaldırdı!

CHP'ye 'terör' tepkisi: Duran Kalkanlar değil...
CHP'ye 'terör' tepkisi: Duran Kalkanlar değil...

Gündem

CHP'ye 'terör' tepkisi: Duran Kalkanlar değil...

Davutoğlu CHP'nin kanalında 'Örtülü Başbakan'ı açıkladı
Davutoğlu CHP'nin kanalında 'Örtülü Başbakan'ı açıkladı

Gündem

Davutoğlu CHP'nin kanalında 'Örtülü Başbakan'ı açıkladı

Apo’nun heykelini CHP dikecek!
Apo’nun heykelini CHP dikecek!

Gündem

Apo’nun heykelini CHP dikecek!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23