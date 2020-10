Çık çıkabiliyorsan! TTB ağına takılanları yutuyor

AK Parti düşmanlığı nedeniyle teröristlerle aynı safta yer alacak kadar yozlaşan Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile yeniden gündeme gelen meslek odaları, mensuplarını aidat zorbalığıyla mağdur ediyor. İstanbul’da Diş Hekimleri Odası 1993’ye mesleği bırakan eski bir diş hekimini, aidat ödemedi diye icraya verdi. Hekim, zamanında istifa ettiğini ispat etti. Oda, sudan sebep sundu, konu davalık oldu.

Bir aile hekimi ise, on yıl önce İstanbul Tabip Odası’na habersizce üye yapıldı. Durumu, tebligat gelince öğrenen hekim, ayrılmak için her yolu denedi ama başarılı olamadı. Türkiye Gazetesi’nden Fatih Selek’in haberine göre, Tabip Odası, “İstifayı kabul etmiyoruz” diye reddetti. Marjinallerin oyuncağı haline gelen meslek odaları, her yıl milyonlarca lira topluyor, vermeyeni süründürüyor.