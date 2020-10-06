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Gündem Çık çıkabiliyorsan! TTB ağına takılanları yutuyor
Gündem

Çık çıkabiliyorsan! TTB ağına takılanları yutuyor

Aidat zorbalığıyla üyelerini mağdur eden TTB, bir diş hekimini icraya verdi. Söz konusu diş hekiminin, 10 yıldır TTB’den çıkmaya çalıştığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 13:27:00 -
Çık çıkabiliyorsan! TTB ağına takılanları yutuyor

AK Parti düşmanlığı nedeniyle teröristlerle aynı safta yer alacak kadar yozlaşan Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile yeniden gündeme gelen meslek odaları, mensuplarını aidat zorbalığıyla mağdur ediyor. İstanbul’da Diş Hekimleri Odası 1993’ye mesleği bırakan eski bir diş hekimini, aidat ödemedi diye icraya verdi. Hekim, zamanında istifa ettiğini ispat etti. Oda, sudan sebep sundu, konu davalık oldu.

Bir aile hekimi ise, on yıl önce İstanbul Tabip Odası’na habersizce üye yapıldı. Durumu, tebligat gelince öğrenen hekim, ayrılmak için her yolu denedi ama başarılı olamadı. Türkiye Gazetesi’nden Fatih Selek’in haberine göre, Tabip Odası, “İstifayı kabul etmiyoruz” diye reddetti. Marjinallerin oyuncağı haline gelen meslek odaları, her yıl milyonlarca lira topluyor, vermeyeni süründürüyor.

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Yorumlar

Hakan

Acilen Tabibler birliğinden Türk ibaresi silinmeli.
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Yiğit

Devlet terörle bağı olan belediyelere kayyım atıyor. Fetö Akıl hocaları olduğu müddetçe heryereden heryoldan herşekilde bu terör yuvaları Devleti sağıyor. Bunca yasayı bilen binlerce hukukçu fetöcüler Atıldı onlarda dışardan çalışıyor. Ve maalesef Devlet sözde oda adı altında bu terör unsurlarına dokunamıyor. YAZIK....
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