EŞİK açıkladı, o ne derse o! '6'lı masa üyeleri başörtüsü için Kılıçdaroğlu'nu işaret ediyor'

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Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) üyeleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden EŞİK üyeleri, "Anayasa değişiklik teklifine hayır" kampanyası kapsamında Kılıçdaroğlu'na da "Bu teklif müzakere bile edilmemelidir" dedi.

Gazete Duvar'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile yapılan görüşmede EŞİK temsilcileri, 600’e yakın kadın, LGBTİ, çeşitli STK’lar, meslek odaları ve sendikalar ile imzaladıkları "Anayasa değişiklik teklifine hayır" başlıklı metni Kılıçdaroğlu’na iletti.

'Görüştüğümüz bütün partiler sizi işaret ediyor'

Kılıçdaroğlu, görüşmede "teklifle ilgili güzel bir çalışma yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi’nin teklife ilişkin stratejisinin 2 Ocak’taki MYK toplantısında netleşeceği öğrenildi.

CHP, İYİ Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan 6'lı masa ile görüşmelerini sürdüren EŞİK üyelerinin Kılıçdaroğlu'na, "Görüştüğümüz bütün partiler sizi işaret ediyor. Sizden beklentimiz çok net" dedikleri aktarıldı.