Cihat Yaycı'dan Yunan adası tepkisi: Rakı balık mıdır senin milliyetçiliğin? Filistin ile de Deniz Yetki Alanı anlaşması imzalanmalı

Yunanistan ve Türkiye arasındaki ilişkileri yorumlayan Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Yunanlılara taviz verildiğini belirterek ateş püskürdü.

Yaycı'nın açıklamaları şöyle:

Ben şunu söylüyorum Yunanistan gayri askeri statüde bulunan adalardan silah ve asker mi çekti. 169 tane çöktüğü adalardan mı çekildi. Müftüler halk tarafından çekilsin mi dedi. Camileri ve mezarlıkları talan etmekten vaz mı geçtiğini söyledi. Sonra da gelip Kariye'yi nasıl cami olarak kullanırsın denilecek. Ne aldık ya 10 tane Türkiye'ye yakın Yunan adasına kapıda vize aldık. Bunlar zaten fakir adalar. Sonra biz ne yapıyoruz. Orada rakı balık yapacağız diyorlar ya rakı balık mıdır senin milliyetçiliğin. Peki Yunan nasıl geliyor Türkiye'ye tarihi geçmiş kimlik kartıyla giriş yapıyor. O sayede binlerce FETÖ'cü de giriş yapıyordur. Halka bu gerçeği de söyleyin. Hani bir gecede gelip alabilirdik. Hani silahlar çekilmezse adaların egemenliği tartışmalı olurdu. Biz sürekli geri adım atıyoruz. Ben uçaklarımızın Ege'de 10 mil kadar gittiğini bile düşünmüyorum. Sorun çıkmasın diyerek tanıdık mı bunları. Yunan tarih boyunca Türklerden alıp kazanmıştır. Hep biz verdik. Burada patrik çağırılıyor yemeğe, orada seçilmiş müftü çağırılmıyor. Selanik'te toplantı neden yapılmıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu sorgulaması gerekiyor. Niye Filistin'le karşılıklı kıyılarımız var diye Dışişleri'nden bir açıklama gelmiyor. Libya gibi Filistin ile de Deniz Yetki Alanı anlaşması imzalanabilir.