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Gündem Cihat Yaycı'dan Mısır değerlendirmesi: Yunanistan ve GKRY, Mısır’ın deniz yetki alanlarını hileyle gaspettiler
Gündem

Cihat Yaycı'dan Mısır değerlendirmesi: Yunanistan ve GKRY, Mısır’ın deniz yetki alanlarını hileyle gaspettiler

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı ve Başakşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (BAU DEGS) Başkanı Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Mısır-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 12:31:00 - 2021-05-18 12:42:40
Cihat Yaycı'dan Mısır değerlendirmesi: Yunanistan ve GKRY, Mısır’ın deniz yetki alanlarını hileyle gaspettiler

Mısır ve Türkiye arasında iyi ilişkiler kurulmasının her iki devletin de lehine olacağını ifade eden Cihat Yaycı, İstaiklal gazetesine konuştu.

'Mısır, 11 bin 500 kilometrekare deniz yetki alanı kaybetti'

"Türkiye ile Mısır arasında deniz yetki alanı sınırlandırma anlaşması imzalanırsa bu Mısır’ın lehine olur." diyen Yaycı, "Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile imzaladığı anlaşma da 11 bin 500 kilometrekare deniz yetki alanını kaybetti. Mısır, bir Kıbrıs adasından büyük deniz yetki alanı kaybetti." ifadelerini kullandı.

'Mısır kendi milletinin geleceğini düşünmüyorsa bunu kim düşünecek?'

Cihat Yaycı, şöyle devam etti: "Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile Mısır hukuka uygun bir anlaşma imzalayacak olsa şu anda Mısır'ın 21 bin 500 kilometrekare daha fazla deniz yetki alanı almış olması gerekir. Mısır'ın alması gereken 21 bin 500 kilometrekare deniz yetki alanını, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi aldı. Mısır kendi milletinin geleceğini düşünmüyorsa bunu kim düşünecek? Bakın ne Türkiye düşmanlığı Mısır’ın işine yarar ne de Mısır düşmanlığı Türkiye’nin işine yarar. Türkiye, Mısır’a sahip olduğu deniz yetki alanlarından daha fazlasını senelerdir teklif ediyor."

'Yunanistan Mısır'ı kandırdı'

Yunanistan'ın Mısır’ı kandırdığını ifade eden Cihat Yaycı, şu ifadeleri kullandı: "Sınırlandırma çizgisi hesaplaması, adalara göre yapıldığı için Mısır’ın büyük kaybı olmuştur. Yunanistan, Mısır’a dünyada hiçbir devletin kabul etmediği muameleyi kabul ettirmiştir. Eğer Yunanistan ile Mısır, iki kıta devleti olarak, anakaralarına göre anlaşmış olsaydı, Mısır’ın on binlerce kilometrekare daha fazla deniz yetki alanı alması lazımdı."

'Yunanistan ve GKRY, Mısır’ın deniz yetki alanlarını hileyle gaspetmişlerdir'

Cihat Yaycı, değerlendirmesini şöyle tamamladı:

"Türkiye’nin de telkinleriyle ciddi bir pazarlık yapıldı ve Yunanistan iddia ettiği deniz alanının neredeyse yarısından vazgeçmek zorunda kaldı. Neticede, Yunanistan ve GKRY, Mısır’ın deniz yetki alanlarını hileyle gasp etmişlerdir. Aslında artık Mısır da bunun farkına varıyor. Mısır, Yunanistan ile yaptığı anlaşmada ikinci bir noktayı da vurgulamış oldu. Meis Adası’nın Yunanistan’ın kıta sahanlığı olduğu iddiasını reddetti."

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